Rușinea supremă. Rușii s-au lăudat că au distrus un tanc Leopard 2, dar s-a dovedit a fi un tractor

Ministerul rus al Apărării a raportat contracararea ofensivei majore a Ucrainei și distrugerea tancurilor de luptă Leopard – dar se pare că a prezentat imagini false ca dovadă.

Videoclipul arăta distrugerea unui tractor, a declarat marți blogerul militar Voienni Osvedomitel, după ce a văzut imaginile.

Ministrul apărării Serghei Șoigu anunțase anterior distrugerea a opt tancuri de luptă principale Leopard, printre altele, într-o declarație neobișnuit de detaliată în care raporta presupusele pierderi atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei.

Russians have released a video in which they claim a Russian Ka-52 helicopter strikes on “Leopard 2 tanks.” Only for some reason this “Leopard” looks more like a tractor. For example, John Deere 4830. pic.twitter.com/0e1l2GEp2C

