Cine poate opri rapid războiul din Ucraina printr-o simplă „comandă”. Anunț surpriză de la Kremlin

Kremlinul a făcut, vineri, un anunț surprinzător despre sfârșitul războiului din Ucraina. Potrivit secretarului de presă al președintelui rus Vladimir Putin, Statele Unite pot pune capăt rapid conflictului printr-o simplă comandă dată Kievului, dar că Washingtonul nu dorește să facă acest lucru.

Comentariile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, vin la o zi după ce fostul președinte american Donald Trump și-a exprimat opoziția față de trimiterea unor tancuri Ucrainei.

Ulterior, Trump a revenit cu un nou mesaj în care a susținut că, „dacă eram eu președinte, războiul Rusia/Ucraina nu s-ar fi întâmplat niciodată, dar chiar și acum, dacă aș fi președinte, aș fi capabil să negociez în decurs de 24 de ore o încheiere a acestui război îngrozitor și care escaladează rapid. Ce risipă tragică de vieți omenești!!!”.

Reacția fostului lider republican a survenit după ce succesorul său din Partidul Democrat, Joe Biden, a autorizat trimiterea în Ucraina a 31 de tancuri Abrams de fabricație americană. Ce părere are Rusia despre remarca lui Donald Trump?

Totuși, a continuat Peskov, „vedem că actualul șef al Casei Albe nu vrea să folosească această cheie, dimpotrivă, el alege calea de a continua pomparea de arme în Ucraina și așa mai departe”, dându-i dreptate fostului președinte american în ceea ce privește escaladarea conflictului:

„Putem fi de acord cu aceste cuvinte în sensul că există într-adevăr o escaladare a tensiunii. Escaladarea tensiunii are loc, printre altele, datorită acelor decizii care sunt luate, în primul rând, la Washington și în capitalele europene sub presiunea Washingtonului”, a acuzat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, explicând că se referă furnizarea de arme, tancuri etc.