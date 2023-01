Rusia elucidează prezența sistemelor Panțîr pe clădirile din Moscova. Bănuielile Occidentului se confirmă

Federația Rusă a anunţat, sâmbătă, că a efectuat exerciţii de apărare antiaeriană în regiunea Moscovei, pentru a proteja infrastructuri esenţiale în caz de „atacuri aeriene”, pe fondul războiului cu Ucraina. De când au apărut imaginile cu urcarea sistemelor Panțîr pe anumite clădiri administraive rusești, Occidentul și Ucraina au susținut că președintele Vladimir Putin se teme de un posibil atac.

Militarii ruși care au luat parte la aceste antrenamente sunt instruiţi pentru utilizarea „rachetelor antiaeriene S-300”. În total, „peste 150 de soldaţi şi mai mult de 30 de piese de armament, de echipamente militare şi speciale au participat” la exerciţii, au transmis autoritățile de la Moscova.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să răspundă la întrebarea dacă Moscova se teme că ar putea fi o ţintă. Oficialul rus a susținut că Ministerul Apărării trebuie să dea explicații despre acest subiect. În ultimele luni, Rusia a acuzat Ucraina de mai multe atacuri, fie sabotaje sau lovituri cu drone şi tiruri de artilerie în zonele de frontieră.

Săptămâna aceasta, mai multe imagini au surprins urcarea unor sisteme de apărare antiaeriană Panțîr pe clădirile administrative din Moscova. Acestea au iscat atât amuzamentul, cât și îngrijorarea rușilor că președintele Vladimir Putin s-ar pregăti pentru un război pe teritoriul său. Iată că Federația Rusă a venit cu o explicație referitoare la această situație, anunțând exerciţii de apărare antiaeriană, pentru a proteja infrastructuri esenţiale în caz de „atacuri aeriene”.

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksi Reznikov, a ironizat decizia autorităţilor de la Moscova de a instala aceste sisteme antiaeriene pe acoperișurile unor clădiri administrative.

Întrebat de ce rușii procedează astfel, oficialul de la Kiev a subliniat, în spirit de glumă, că „operațiunea militară specială” decurge conform planului, din moment ce încep deja să instaleze sisteme de apărare”.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX

— Rob Lee (@RALee85) January 19, 2023