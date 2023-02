Românul care a străbătut lumea pe motocicletă: a ajuns în orașul de la capătul lumii și a văzut ‘oglinda Pământului’

Titus Banc este românul care a pornit la sfârșitul anului trecut într-o călătorie în jurul lumii, pe două roți. Doar el și motocicleta sa. El spune că a fost inspirat de romanul „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran.

Titus Banc s-a născut în Bistrița și este un cunoscut om de afaceri. A parcurs, până acum, peste 14.000 de kilometri și trăiește la intensitate maximă călătoria sa până la capătul lumii pe motocicletă. De curând, mai exact, în ianuarie, anul acesta, românul a ajuns și la Salar de Uyuni, cel mai mare deșert de sare de pe planetă, supranumit și „oglinda Pământului”.

„Aveam 7-8 ani, când la TVR rula ecranizarea după romanul „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran. La 7 ani aflasem deja de Țara de Foc, aflasem de Ushuaia, de „Capătul pământului”. Mi-au rămas bine imprimate în memorie și pentru că, pe vremea aia, rula un episod de trei ori și mi se întipăreau în minte toate detaliile. Mă fascina totul! Când am devenit motociclist, uitându-mă pe Youtube la drumuri pe care să te dai cu motocicleta, am descoperit din nou America de Sud. Trebuie să mă duc, mi-am zis atunci!”, a declarat el pentru Digi24.

Bistrițeanul a ajuns până în America Latină, iar marea provocare au fost cei 430 de kilometri care leagă PuyuhuApi de Puerto Rio Tranquilo, pe care i-a petrecut fără pauză pe motocicletă. În total, Titus Banc va cutreiera America Latină timp de trei luni, pe motocicletă.

Titus a stat câteva zile în Ushuaia, cunoscut ca orașul de la capătul lumii. Se pregătește de această călătorie de cel puțin doi ani și spune că în prima fază, a fost speriat să nu pornească pe drum singur și a încercat să-și convingă prietenii să-l însoțească.

„Am încercat să conving oameni să vină cu mine. M-am hotărât, până la urmă, să mă duc singur. Am avut o ultimă tentativă cu un prieten de-al meu, care fiind începător pe motocicletă a spus că e prea mult pentru el. Nu știam ce înseamnă America de Sud decât din filmele de pe Youtube. Nu știam ce înseamnă siguranța acolo, decât din ce am citit pe internet. Ce rost are să stau să citesc pe internet despre cum este un loc sau altul? Hai să mă duc să văd”, spunea Titus Banc, pentru Bistriteanul.ro

Titus e pasionat de adrenalina pe care locurile vizitate cu motocicleta i le oferă și are în palmares diferite excursii realizate pe două roți: Lisabona, Sal, Andalucia, Sibenik și multe altele.

Provocările, bineînțeles, au fost și vor mai fi prezente, de-a lungul călătoriei sale. În Peru, a dat de lupte de stradă între poliție și susținătorii președintelui demis, Pedro Castillo, în Argentina a fost oprit de poliție pentru că depășise viteza, iar în America de Sud, în Chile, a fost refuzat la Ambasada României în Chile să i se facă o copie xerox.

„Am prins imagini incredibile în Peru, incredibile prin ciudățenia lor, am trăit momente și situatți prin care sper să nu mai trec și, până la urmă, am ajuns la civilizație. M-am tuns, am mâncat un tort de ciocolată, am colindat seara pe străzi după o bere tihnită… Ecuador. E incredibil cât de mult apreciezi civilizația dupa 3486 de km în deșert”, scria Titus Banc pe pagina sa de Facebook, acum două zile.