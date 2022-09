Românul care a făcut înconjurul lumii, în opinci: cum a înregistrat călătoria, este de necontestat

Dumitru Dan este primul român care a făcut ocolul Pământului pe jos. Ce e mai impresionant e că întreaga călătorie a făcut-o în opinci. Iată povestea acestuia.

Bărbatul a reușit o performanță incredibilă: a călătorit prin 1.500 de orașe, din 74 de țări, în 2.200 de zile.

Ca să afli, mai exact, care a fost povestea acestui bărbat ambițios, Dumitru a fost un modest profesor de geografie la Buzău, unde a trăit până în anul 1978. A plecat cu o bursă de studii la Paris. Acolo, în 1908, a participat la un concurs organizat de o agenţie de turism: “Ocolul Pământului pe jos”. Ca să câștige câte un franc pentru fiecare kilometru parcurs, concurenții trebuiau să își aleagă singuri traseul, dar să plece fără niciun ban de acasă.

Așadar, Dumitru a pornit alături de alți trei români într-o aventură de 100.000 de kilometri. Vorbim despre un om simplu, care s-a născut în anul 1890, la Buhuşi, într-o familie modestă, cu şapte copii.

El a avut curaj și a plecat din țară în timpul facultății. Știa franceză și germană, astfel că a primit o bursă în Franța: i se acorda cantină şi cămin cu doar 10 franci pe lună. De asemenea, era scutit și de taxa școlară și de plata pentru cărți.

Astfel, el a pornit spre facultatea din Franţa pe jos, în costum naţional, cu opinci în picioare şi cu instrumentele la braț, alături de doi tovarăși. Pentru a câștiga bani, au susţinut spectacole în toate marile oraşe prin care au trecut. Ajunși la Paris, Dumitru Dan şi Paul Pîrvu au studiat geografia la Sorbona, iar Gheorghe Negreanu şi Alexandru Pascu, Conservatorul.

Dorința de aventură a românului l-a dus pe un traseu de 100.000 de kilometri. Studenți la geografie, Dumitru Dan şi Paul Pîrvu cunoşteau destul de bine lumea, așa că au putut să își aleagă un traseu favorabil, astfel încât să reziste chiar şi în cele mai grele condiţii.

„Am vizitat 1.500 de localități, 74 de țări, 30 de colonii, traversând trei oceane, înconjurând de șapte ori Ecuatorul. Eu nu avusesem posibilitatea de a intra la Universitatea din Iași, pentru că eram copil sărac. M-am întovărășit cu alți trei prieteni și am plecat pe jos, dând spectacole în diverse orașe, ca să câștigăm bani: Viena, Budapesta, Bruxelles, iar când am ajuns la Paris, în costume naționale și opinci, am cântat muzică folclorică. După o vreme, doi dintre noi s-au înscris la Conservator și doi la Facultatea de Geografie”, conform unei benzi magnetice pe care românul a înregistrat întreaga călătorie.