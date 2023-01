Românii și fascinația pentru mașini noi, în cifre oficiale: așa îți dai seama că nu mai are lumea încredere în samsari

Asociația Constructorilor de Automobile din România a publicat cel mai recent raport cu referire la înmatriculările de autoturisme noi de pe meleaguri mioritice. Cu această ocazie aflăm că românii sunt mai dornici ca niciodată să bage sume fabuloase în mașini proaspăt scoase din fabrică, decât în creații second-hand.

În 2022, piața auto din România de mașini noi s-a majorat cu 129.328 de unități, conform raportului ACAROM disponibil pe site-ul organizației. Ca referință, datele din spate referitoare la înmatriculări provind de la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cu această ocazie, aflăm că piața auto a crescut doar în ultima lună din anul trecut cu 4,88%, comparativ cu decembrie 2021, încă o confirmare a trendului pozitiv care a îmbrățișat această piață din România.

Transformările pieței auto din România

Per total, în întregul an 2022, înmatriculările de autoturisme noi în România au atins pragul de 129.328 de unități, în creștere cu 6,7% comparativ cu 2021, când discutam de doar 121.208 unități. Pe partea de second hand, în schimb, românii se pare au început să fugă destul de mult de samsari, dar și de dealerii autorizați de mașini uzate.

Piața de SH a scăzut în țara noastră doar în luna decembrie cu 17,7%, comparativ cu decembrie 2021, până la pragul de 22.413 unități. Pe întregul an 2022, înmatriculările de autoturisme second hand care au fost pentru prima oară înmatriculare pe meleaguri mioritice s-a diminuat cu aproximativ 20% comparativ cu 2021, până la pragul de 316.332 unități. Ca referință, acum un an, discutam de 395.759 de mașini uzate care și-au găsit cumpărători în România.

Punctual, clasamentul defalcat pe mărci de autoturisme noi la final de 2022, pe întregul an, arată în felul următor:

DACIA = 39.910 unitati TOYOTA = 10.200 unitati HYUNDAI = 9.551 unitati SKODA = 8.669 unitati FORD = 8.645 unitati RENAULT = 8.443 unitati VOLKSWAGEN = 8.203 unitati MERCEDES = 3.572 unitati PEUGEOT = 3.532 unitati

În mod previzibil, Dacia a fost și va rămâne pe prima poziție a clasamentului, dar probabil că te-ai fi așteptat ca mașina românească să fie urmată de Ford sau Renault. Românii se pare însă că se orientează din ce în ce mai mult către mașini japoneze, chiar și mai mult decât cele germane.