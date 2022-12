Vești bune pentru Toyota: ce se întâmplă cu producția și vânzările

Perspectiva rămâne incertă din cauza penuriei de semiconductori și a creșterii cazurilor de COVID în China.

Toyota Motor Corp a declarat că producția sa globală a atins un record pentru noiembrie, mulțumită în parte cererii solide a consumatorilor, deși a avertizat cu privire la o perspectivă incertă din cauza penuriei persistente de semiconductori și a creșterilor în cazurile de Covid în China.

Cel mai mare producător auto din lume a produs 833.104 vehicule luna trecută, o creștere cu 1,5% față de anul trecut. Vânzările globale au crescut cu 2,9%, până la 796.484 de unități, a anunțat compania într-un comunicat.

Producția de vehicule reflectă cererea solidă în zone precum America de Nord și o revenire față de un an mai devreme, când infecțiile cu Covid din Asia de Sud-Est au perturbat lanțurile de aprovizionare. Industria auto este încă pătrunsă de lipsa de cipuri și alte piese auto, în timp ce se va confrunta și cu provocări care decurg din răspândirea rapidă a cazurilor de Covid în China.

Producție solidă

La începutul lunii noiembrie, Toyota și-a redus ținta de producție globală pentru anul fiscal până în martie, păstrând în același timp o perspectivă conservatoare a profitului din cauza penuriei de cipuri.

Producția internă a Toyota pentru noiembrie a scăzut cu 3,3% față de anul anterior, la 266.174 de unități, în timp ce producția de peste mări a crescut cu 3,8%, la 566.930 de unități, potrivit comunicatului. Inclusiv vehiculele asamblate de subsidiarele Daihatsu Motor Co. și Hino Motors Ltd., producția și vânzările au totalizat 982.552 unități, respectiv 884.112 unități.

Acțiunile Toyota au crescut cu 0,3% la Tokyo, reducând declinul din acest an cu 13%.

Separat, Nissan Motor Co. a declarat că producția globală a scăzut cu 23% față de un an anterior, la 248.961 de unități în noiembrie, în timp ce vânzările au scăzut cu 26%. Producția globală a Honda Motor Co. a scăzut cu 12%, la 325.996 de unități luna trecută, prima scădere de la an la an în șase luni.