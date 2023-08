Românii pot sta liniștiți, cărțile nu se scumpesc. Interesează pe cineva?

Oficialii guvernamentali dau asigurări cu privire la faptul că TVA-ul la cărți nu va fi majorat. Acest lucru însemnă că pasionații de lectură de la noi din țară scapă de o grijă și nu vor fi nevoiți să majoreze bugetul pentru consumul de carte.

România este codașă în Uniunea Europeană la capitolul lectură, ai noștri nefiind prea obișnuiți să cumpere cărți și să citească, din nefericire.

Fenomenul nu e diferit nici în rândul tinerilor, care sunt în plin proces de dezvoltare și refuză să pună cel mai adesea mâna pe o carte, din simpla plăcere de a lectura, de a-și îmbunătăți cunoștințele și de a-și dezvolta vocabularul. În era internetului, cărțile pierd teren și, odată cu ele, pierdem cu toții șansa la normalitate și normalizare.

Totuși, puținii români cărora o carte bună încă le face plăcere și le umple ziua de relaxare, Guvernul vine cu o veste bună.

TVA-ul la cărți nu va fi majorat, românii cărora le place să citească primesc o veste bună

Conform anunțului oficial de la Palatul Victoria, TVA la cărţi nu va creşte de la cinci la 19%! TVA-ul se va menține la pragul de 5%, pentru a nu descuraja și mai mult lectura la noi în țară. De altfel, dacă TVA-ul s-ar scumpi, părinții care au copii la școală și care sunt nevoiți să cumpere anumite cărți ar fi loviți direct în bugetul familiei de această majorare. Scumpirea ar fi astfel complet inoportună, cât timp românii de rând sunt deja destul de împovărați de rata agresivă a inflației, de creșterile de prețuri din întreg sectorul economic.

„TVA la cărţi nu va creşte şi va rămâne la fel. Cred că nu va creşte şi am şi informaţii în acest sens. Ca ministru al Culturii nu am putut să fiu nepăsătoare la cifrele extrem de îngrijorătoare referitoare la consumul de carte şi lectura în România. Am decis ca un program anual pe care ministerul îl face cu tematici diferite anul acesta să îl dedic lecturii şi evenimentelor în care editorii să se întâlnească cu cumpărătorii, astfel încât să crească consumul de carte şi evident accesul la lectură”, a afirmat ministrul Culturii, Raluca Turcan.