Românii bat din palme: vine criza peste sistemul bancar

Cele mai recente previziuni conturate de analiști indică o posibilă recesiune ce se va abate peste sistemul bancar.

Veștile, deși ar trebui să ne îngrijoreze pe toți, deoarece sistemul bancar și piețele financiare sunt strâns legate și nu e de dorit să avem dezechilibre pe niciun palier, cu siguranță va fi primită cu mult entuziasm de mulți români. Explicația e cât se poate de simplă. Numeroși debitori la bănci trăiesc în acest moment o perioadă deosebit de dificilă, din cauza majorării dobânzilor și a scumpirii ratelor. Oamenii dau vina pe bănci și e posibil să se bucure că și bancherii vor avea probleme în perioada următoare.

Dar cât de gravă va fi criza sectorului bancar? Pentru moment, avem o analiză amănunțită a pieței bancare americane, dar e important să luăm pulsul acolo, deoarece istoria recentă a demonstrat că tot ceea ce se întâmplă grav peste Ocean afectează și sectoarele europene.

Și bancherii vor plânge, la fel ca românii cu rate la bănci

Astfel, conform opiniei analistului eToro, Bogdan Maioreanu, asupra sistemului bancar din SUA planează riscul de recesiune.

„În ultimii ani, instituțiile financiare au fost printre favoritele investitorilor, dar este mai puțin sigur că lucrurile vor rămâne așa. Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, la sfârșitul trimestrului al 4-lea din 2022, 76% dintre investitorii români dețineau active din industria serviciilor financiare. Cu toate acestea, atunci când au fost întrebați cum va arăta portofoliul lor în următoarele trei luni, doar 73% au declarat că vor mai deține în continuare active în acest sector. Ultimele rapoarte financiare ale marilor bănci americane îi îngrijorează pe investitori din cauza creșterii abrupte a cheltuielilor și a provizioanelor dar și a scăderii profitabilității.

Goldman Sachs (GS) a avut un T4 dezamăgitor, profiturile sale ratând cu mult așteptările Wall Street, de 5,95 dolari. Profitul pe acțiune a scăzut la 3,32 dolari, de la 8,25 dolari în trimestrul al treilea și de la peste 10 dolari la sfârșitul lui 2021. Provizioanele pentru pierderile din credite au crescut la 972 de milioane de dolari, de la 344 de milioane în urmă cu un an. În timp ce veniturile au ratat estimările, cheltuielile cu compensațiile și beneficiile pentru personal au crescut la 3,76 miliarde de dolari de la 3,25 miliarde de dolari în urmă cu un an. Compania se concentrează asupra restructurării, iar numărul de angajați a scăzut cu 600 de persoane în ultimul trimestru din 2022, existând știri care arată că alte 4.000 de persoane urmează să fie concediate. Prețul acțiunilor a pierdut 5% după rapoartele privind câștigurile, dar este încă în creștere cu 0,83% în acest an.

În schimb, JP Morgan (JPM) a înregistrat cifre foarte bune, depășind așteptările analiștilor. Banca și-a majorat profitul cu 6% și a avut venituri de 35,57 miliarde de dolari, față de o estimare de 34,3 miliarde de dolari. Profitul pe acțiune în T4 a fost de 3,56 dolari, mai mare decât estimările analiștilor, de 3,1 dolari. Însă provizioanele au crescut la 2,29 miliarde de dolari, de la 1,29 miliarde în urmă cu un an, îngrijorând investitorii. Prețul acțiunilor a scăzut cu 2% după anunțarea rezultatelor, dar este în creștere cu 1,07% de la începutul acestui an”, explică specialistul.