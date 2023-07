România în Schengen rămâne un vis frumos. Lovitura de grație din partea Austriei, ce mai e de făcut

România și Bulgaria ar trebui să fie în spațiul Schengen până la sfârșitul lui 2023 a fost mesajul transmis de oficialii de la București în ultima perioadă, dar și de președintele Klaus Iohannis, însă nu de aceeași părere e și Viena, care invocă din nou „probleme de securitate”, notează ziarul Die Tageszeitung.

Cancelaria Federală din Viena a transmis că „Schengen nu este o problemă partizană, ci o problemă de securitate. Protecția frontierelor externe aparent nu funcționează, altfel nu există o altă explicație cu privire la motivul pentru care 70% dintre migranții reținuți în Austria nu fuseseră anterior înregistrați în nicio țară a UE”, se arată în răspunsul cancelariei pentru Die Tageszeitung.

Este „dreptul bun și, de asemenea, datoria fiecărui stat membru de a-și reprezenta interesele naționale”, se mai arată în răspuns.

Problema migrației „ilegale” a fost deja problema dominantă pentru Partidul Popular la cele patru alegeri de stat . Dar strategia de a câștiga voturi de la partidul de dreapta FPÖ nu a funcționat pentru ÖVP. Ea a pierdut aproape zece la sută și majoritatea absolută în Austria Inferioară, mai citează sursa citată.

Reacția Vienei vine în contextul în care cancelarul german Olaf Scholz are o programată o întâlnire cu Nehammer în care se va discuta inclusiv despre spațiul Schengen. Anunțul vizitei a fost făcut pentru prima dată pe 5 iulie.

Berlinul face presiuni puternice asupra Vienei pentru ca România și Bulgaria să adere în acest an la Schengen, notează publicațiile Puls24 și Kleine Zeitung.

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit în urmă cu câteva zile la Berlin, cu cancelarul Olaf Scholz, și a declarat că Germania discută „în mod constant” cu „prietenii noștri sceptici” despre aderarea în așteptare a României și Bulgariei la spațiul Schengen.

Rumänien stärkt die Ostflanke der #NATO und trägt damit entscheidend zur Sicherheit Europas bei. Wir unterstützen Euch dabei, in diesem Jahr Vollmitglied im Schengen-Raum zu werden. Dafür habt ihr große Anstrengungen unternommen, @CiolacuMarcel . Schönen Dank für deinen Besuch! pic.twitter.com/nKZXOBx1a1

În iulie eurodeputaţii au adoptat cu 526 de voturi „pentru”, 57 voturi „împotrivă” şi 42 abţineri, o rezoluţie prin care solicită Consiliului UE să aprobe aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen de liberă circulaţie până la sfârşitul anului 2023.

Parlamentul European subliniază că ambele ţări au îndeplinit deja cerinţele necesare pentru a fi admise în Schengen.

„Prioritatea preşedinţiei noastre este ca România şi Bulgaria să adere la Spaţiul Schengen”, a transmis la începutul lunii iulie ambasadorul Spaniei la Bucureşti, José Antonio Hernández Pérez- Solórzano. Spania a preluat președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene și și-a arătat sprijinul pentru aderarea celor două țări la spațiul de liberă circulație.

Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat luni, un eveniment prilejuit de preluarea de către Spania a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, pentru următoarele şase luni. La eveniment au participat: ambasadorul Spaniei la Bucureşti, José Antonio Hernández Pérez- Solórzano, şi ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu.

„România şi-a îndeplinit toate obiectivele, a îndeplinit toate criteriile solicitate pentru procesul de aderare. În plus faţă de aceasta, noi lucrăm şi am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta încă o dată ceea ce este, de fapt, recunoscut de către toţi partenerii noştri, că România este un furnizor de securitate, că protejează frontiera nu numai a sa, frontiera externă, dar şi frontiera Uniunii Europene şi am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta exemple de bune practici.

Am pus în aplicare deja împreună cu Ministerul de Interne şi cu Comisia Europeană un proiect de bune practici la frontiera noastră cu Serbia, în dialogul cu partea austriacă s-a lucrat la un plan măsuri pentru a sprijini, fără a lega subiectele migraţia efectivă de aderarea la Spaţiul Schengen, noi am vrut să arătăm că suntem constructivi şi suntem implicaţi la nivel european în susţinerea eforturilor de combatere a migraţiei ilegale”, a declarat Luminiţa Odobescu, ministrul de Externe.