Rivalul Tesla stabilește un nou record: cu ce se laudă BYD

Cel mai mare producător de vehicule electrice din China, BYD, a înregistrat profituri crescute cu 145% în al doilea trimestru, ajutat de livrări record. Creșterea uluitoare vine pe fondul războiului prețurilor vehiculelor electrice din China, care limitează creșterea marjei în regiune.

După ce la începutul acestui an a trecut pe Volkswagen drept cea mai bine vândută marcă de automobile din China, BYD și-a menținut liderul în prima jumătate a anului.

În al doilea trimestru, BYD a livrat un record de 703,00 de vehicule cu energie nouă (EV și PHEV), în creștere cu 98% față de anul trecut. Creșterea a contribuit la creșterea veniturilor producătorului de automobile cu 67%, la peste 21,4 miliarde de dolari.

Între timp, BYD și-a urmărit creșterea profiturilor, mai mult decât dublându-se în T2, până la 933 de milioane de dolari. A fost suficient pentru al doilea cel mai mare profit trimestrial al BYD după cel de-al patrulea trimestru din 2022, cu 1 miliard de dolari.

Venitul net pentru prima jumătate a anului a crescut cu 204,7%, deoarece BYD și-a extins avantajul pe piața de vehicule electrice din China. Compania a atins un nou record de vânzări lunare în iulie (pentru a treia lună consecutivă), ajutată de creșterea mărcilor Dynasty și Ocean, cu 54% față de anul trecut.

Creșterea profitului BYD în ciuda războiului prețurilor vehiculelor electrice din China

Creșterea profitului vine pe fondul unui război aprig al prețurilor vehiculelor electrice din China, condus de reducerile de prețuri Tesla de la începutul acestui an, care mănâncă marjele altor producători de vehicule electrice.

Potrivit calculelor Reuters, BYD a lansat noi ediții pentru opt modele cele mai vândute la prețuri cu 4% până la 25% mai mici decât versiunile anterioare. În ciuda acestui fapt, marjele producătorului auto în trimestrul al doilea erau încă de 18,7%.

Jack Shea, director financiar la Snow Bull Capital, a comentat despre succesul producătorului auto pentru Automotive News Europe, spunând:

„Deoarece BYD are oferte în aproape toate segmentele și punctele de preț, BYD, în ansamblu, a fost net impermeabil la reducerile de preț.”

Jeff Chung de la Citigroup a declarat că performanța BYD a fost „excepțională”, în ciuda presiunii continue asupra prețurilor din China.

BYD este cunoscut pentru mașinile sale electrice mai ieftine, cu prețuri de obicei sub 200.000 de yuani (sau aproximativ 30%) sub concurenții premium precum Tesla și NIO. De exemplu, BYD a lansat cel mai accesibil vehicul electric al său din Europa, Dolphin, începând de la 30.000 de euro la începutul acestui an.

Între timp, gigantul auto a lansat două noi mărci de lux, Yangwang și Fang Cheng Bao, care vor avea un preț de aproximativ 150.000 de dolari.