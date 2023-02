Regulile internetului ar putea fi schimbate: ce legătură au giganții Google și Twitter

Moderarea conținutului de pe internet așa cum o știm s-ar putea schimba. Curtea Supremă ar putea redefini în curând regulile internetului așa cum îl cunoaștem.

Săptămâna aceasta, instanța va audia două cazuri, Gonzalez vs. Google și Twitter vs. Taamneh. Ambele cazuri tratează modul în care platformele online au gestionat conținutul terorist. Ambele au stârnit îngrijorări profunde cu privire la viitorul moderării conținutului, al algoritmilor și al cenzurii.

Secțiunea 230 și Gonzalez vs. Google

Dacă ați petrecut ceva timp urmărind diferitele războaie culturale asociate cu libertatea de exprimare online în ultimii câțiva ani, probabil ați auzit de Secțiunea 230. Uneori denumite „cele douăzeci și șase de cuvinte care au inventat internetul”, Secțiunea 230 este o clauză a Actului de decență în comunicare care protejează platformele online de răspunderea pentru acțiunile utilizatorilor lor. De asemenea, protejează capacitatea companiilor de a modera ceea ce apare pe platformele lor.

Fără aceste protecții, susțin apărătorii Secțiunii 230, internetul, așa cum îl știm, nu ar putea exista. Dar legea a fost, de asemenea, analizată în ultimii câțiva ani, pe fondul unei analize mai ample a impactului Big Tech asupra societății. În linii mari, cei din dreapta sunt în favoarea abrogării Secțiunii 230, deoarece susțin că permite cenzura, în timp ce unii din stânga au spus că permite giganților tehnologiei să evite responsabilitatea pentru daunele societății cauzate de platformele lor. Dar chiar și printre cei care încearcă să modifice sau să demonteze Secțiunea 230, a existat un acord cu privire la reforme specifice.

Secțiunea 230 se află, de asemenea, în centrul cazului Gonzalez vs. Google, pe care Curtea Supremă îl va audia astăzi, pe 21 februarie. Cazul, adus de membrii familiei unei victime a atacului terorist de la Paris din 2015, susține că Google a încălcat legile americane împotriva terorismului, atunci când videoclipurile ISIS au apărut în recomandările YouTube. Protecția secțiunii 230, conform procesului, nu ar trebui să se aplice, deoarece algoritmii YouTube au sugerat videoclipurile.

„Practic, se rezumă la a spune că platformele nu sunt răspunzătoare pentru conținutul postat de ISIS, dar sunt răspunzătoare pentru algoritmii de recomandare care au promovat acel conținut”, a spus Daphne Keller, care conduce Programul de reglementare a platformelor la Centrul de politici cibernetice din Stanford, în timpul unui recent studiu.

Algoritmii stau la baza aproape fiecărui aspect al internetului modern. Deci, decizia Curții Supreme ar putea avea un impact enorm nu doar asupra Google, ci și asupra tuturor companiilor care operează online. Dacă instanța este de partea Google, atunci „ar putea însemna că platformele online ar trebui să schimbe modul în care funcționează, pentru a evita să fie trase la răspundere pentru conținutul care este promovat pe site-urile lor”, a spus Bipartisan Policy Center.

Unii au speculat că platformele ar putea fi forțate să elimine orice tip de clasare sau ar trebui să se angajeze într-o moderare a conținutului atât de agresivă, încât ar elimina tot, cu excepția conținutului cel mai banal și cel mai puțin controversat.

De aceea, zeci de alte platforme, grupuri ale societății civile și chiar autorii inițiali ai Secțiunii 230 au cântărit, în sprijinul Google. Schimbarea secțiunii 230 pentru algoritmii de recomandare ar putea amenința existența oricărei platforme care, la fel ca Reddit, se bazează pe conținut generat de utilizatori, spune Reddit.

Yelp, care a petrecut o mare parte din ultimii câțiva ani susținând acțiuni antitrust împotriva Google, a împărtășit preocupări similare: „Dacă Yelp nu ar putea analiza și recomanda recenzii fără a-și asuma răspunderea, acele costuri de trimitere a recenziilor frauduloase ar dispărea”, susține compania.

Twitter vs. Taamneh

A doua zi după ce Curtea Supremă va audia argumentele în cazul Gonzalez vs. Google, va audia încă un caz cu consecințe uriașe pentru modul în care este moderată vorbirea online: Twitter vs. Taamneh. Și deși cazul nu se referă direct la Secțiunea 230, cazul este similar cu Gonzalez vs. Google în câteva moduri importante.

Ca și Gonzalez, cazul a fost adus de familia unei victime a unui atac terorist. Și, la fel ca Gonzalez, membrii familiei victimei folosesc legile americane împotriva terorismului pentru a trage la răspundere Twitter, Google și Facebook, argumentând că platformele au ajutat organizațiile teroriste, nereușind să elimine conținutul ISIS din serviciile lor.

Ca și în cazul precedent, îngrijorarea platformelor tehnologice și a grupurilor de advocacy este că o hotărâre împotriva Twitter ar avea consecințe profunde pentru platformele de social media și pentru editori.