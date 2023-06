Regele Charles al III-lea a ajuns în România. A fost primit de Klaus Iohannis la Cotroceni. Declarațiile monarhului britanic. VIDEO

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord va sosi în România, vineri, pentru o vizită de cinci zile cu caracter privat. Monarhul va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni.

Update 2 iunie, ora 17.40. Regele Charles al III-lea a afirmat, vineri, la Palatul Cotroceni, că „întotdeauna” s-a simţit „acasă” în România, pe care a numit-o, în limba română, „ţară de glorii, ţară de dor”, citând din poezia lui Mihai Eminescu, „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.

El a evocat pădurile şi peisajele rurale neatinse ale României şi modelele sustenabile de agricultură. De asemenea, a vorbit cu căldură de prietenii săi români şi despre modul în care au fost primiţi aici refugiaţii ucraineni.

Când am venit aici şi chiar dinainte, am simţit o legătură profundă cu România”, a afirmat Regele Charles.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România” şi-a început discursul regele Marii Britanii şi a amintit că prima sa vizită „în această ţară remarcabilă” a avut loc acum un sfert de secol.

El a amintit și despre de legăturile familiei sale cu familia regală română.

„Tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai şi aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Aşadar, pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România. În toţi aceşti ani am avut bucuria de a putea călători prin toată ţara şi am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martor, la prima mână, al dezvoltării extraordinare care a avut loc, care este, trebuie să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezistenţei dumneavoastră”, a conchis Regele Marii Britanii.