Ratăm o adevărată bogăție, din cauză că nu știm să ne promovăm țara. De asta suntem săraci

România are tot ce poate fi mai frumos pentru a se bucura de turism la cele mai înalte cote, fie că vorbim despre mare, munte, Delta Dunării sau locuri izolate cu peisaje rupte parcă din basme. Cu toate acestea, ratăm șansa de a ne dezvolta și de a face bani frumoși, din cauză că nu știm să atragem turiști străini.

Cele mai recente date statistice indică dezastrul în care se scaldă turismul românesc, mult prea puțin sau deloc promovat la nivel internațional. Turiștii străini fie nu știu de existența noastră, fie au fost dezamăgiți de lipsa de inițiativă a autorităților, care întârzie să facă investiții în infrastructura rutieră ce ar deschide calea către locuri mirifice, de poveste, dar care astăzi sunt greu de vizitat, fiind multe dintre ele greu accesibile.

Turiștii străini ne ocolesc, iar cine ajunge aici de-abia bagă mâna în buzunar să scoată câteva mii de lei

Documente recent publicate de Institutul Național de Statistică (INS), scot la iveală faptul că numărul total al turiștilor nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, în primul trimestru din 2023, a fost de 356.600. Se pare că aceștia au cheltuit în total suma de 938,5 milioanele de lei (în medie aprox.2632,2 lei/persoană).

„Călătoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 58,0% dintre turiştii nerezidenţi sosiți în România în trimestrul I 2023, cheltuielile acestora reprezentând 61,9% din totalul cheltuielilor”, a transmis INS.

Statistica oficială mai arată că din totalul cheltuielilor pentru afaceri în trimestrul I 2023, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,6%), urmată de cheltuielile în restaurante şi baruri (18,5%) și cele pentru cumpărături (13,9%).

„Dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în trimestrul I 2023, 42,0% au călătorit în scop particular, cheltuielile acestora reprezentând 38,1% din totalul cheltuielilor. Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi. Din totalul cheltuielilor în scop particular în trimestrul I 2023, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (45,6%), urmată de cheltuielile pentru cumpărături (16,2%) și cele în restaurante şi baruri (15,3%)”, precizează INS.