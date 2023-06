Codul Muncii, schimbat radical. S-au modificat regulile pentru concediul angajaților

Dacă ești salariat în România și muncești în baza unui contract de muncă sau ești angajator, trebuie să știi că prevederile Codului Muncii au suferit unele schimbări importante, din perspectiva suspendării contractului de muncă pentru îngrijirea unor persoane, dar și din cea a concediului de îngrijitor.

Conform explicațiilor EY România, „Codul Muncii a fost modificat prin Legea 140/2023 care a introdus un nou caz de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului: în cazul desfășurării unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist”.

E important de precizat că vorbim despre noi norme ce vin în ajutorul angajaților de la noi din țară ce se pot regăsi în diverse situații de viață, prevăzute sau nu, în care au nevoie de deschidere din partea angajatorilor, de înțelegere și, desigur, de timp liber pentru a-și rezolva problemele pe care le înfruntă.

Ce spune, mai nou, Codul Muncii cu privire la zilele noastre libere de la serviciu

„Legea 283/2022 a introdus inca un mecanism menit sa asigure echilibrul intre viata profesionala si cea personala a salariatilor, respectiv posibilitatea acestora de a absenta de la locul de munca in caz de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului. In cazul urgentelor familiale, Legea 283/2022 a prevazut inca de la inceput ca zilele de absenta se recupereaza pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului, modalitatea de recuperare fiind stabilita de comun acord cu angajatorul.

Avand in vedere ca recentele prevederi legislative au introdus noi drepturi pentru salariati in ceea ce priveste acordarea de zile libere, precum si faptul ca noile reglementari nu stabilesc reguli suficient de clare si detaliate privind modalitatea de solicitare si de acordare a acestor drepturi, companiile ar trebui sa ia in considerare elaborarea de politici si proceduri interne privind acordarea zilelor libere sau introducerea noilor reguli in politicile si procedurile curente, in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca, dupa caz”, mai punctează specialiștii EY.