Produsul românesc care a renăscut din propria cenușă: Este în toate magazinele și are tricolorul pe ambalaj

Industria zahărului din România a fost martora unei schimbări remarcabile în ultimele luni, o schimbare care promite să revoluționeze piața și să aducă un suflu nou în producția de zahăr autohton. Mihaela Neagu, o afaceristă de succes și coproprietara Fabricii de Zahăr Luduș, dar și proprietara Fabricii Bod, a făcut un anunț șocant pentru industrie: produsul sută la sută românesc este deja disponibil în magazinele din țară sub brandul Zahăr Bod.

Neagu, care deține două fabrici de zahăr, una în Bod și una în Luduș, a decis să păstreze identitatea de brand a Fabricii Bod, fondată încă din 1889, pentru a oferi consumatorilor produse de calitate și tradiție.

„Am cumpărat două fabrici de zahăr, una este cea de la Bod și sunt coacționar și aici, la Luduș. Am stabilit că voi ieși pe piață cu brandul de la Bod, care este unul de la 1889, ținând cont de faptul că în Luduș nu am mașini de ambalat, am băgat foarte mulți bani în dezvoltarea brandului și nu cred că voi renunța la el curând. Zahărul îl găsiți cu tricolorul pe pungă, este produs aici, la noi. Am început să livrăm de lunea trecută, sunt companii care cumpără”, a declarat Mihaela Neagu.