Probleme de siguranță la Instagram: Declarațiile îngrijorătoare ale foștilor angajați ai Facebook

Un alt fost angajat al Facebook va depune mărturie la Congres despre problemele de siguranță de la Instagram. Un nou denunțător a apărut în timp ce 41 de state dau în judecată compania pentru dăunarea sănătății mintale a tinerilor.

De ce sunt periculoase pentru adolescenți Facebook și Instagram

Un alt fost angajat al Facebook face publică acuzații că Meta nu a reușit să acționeze pe baza propriei cercetări care arată că tinerii utilizatori de Instagram au avut experiențe dăunătoare pe platformă. Arturo Bejar, fost angajat Facebook și consultant pentru Instagram, urmează să depună mărturie la o audiere a Comisiei Judiciare a Senatului, marți, 7 noiembrie.

Bejar, care și-a detaliat eforturile de a trage alarma la nivel intern despre problemele de siguranță Instagram pentru The Wall Street Journal, a fost angajat Facebook între 2009 și 2015 și s-a întors în companie în 2019 pentru a consilia echipa Instagram. El a declarat pentru The Journal că cercetările interne au arătat că peste 20% dintre utilizatorii sub 16 ani „s-au simțit mai rău cu ei înșiși după ce au văzut postările altora” și că 13% „au experimentat progrese sexuale nedorite în ultimele șapte zile”.

Dezvăluirile lui Bejar vin la doi ani după ce un alt fost angajat al Facebook, Frances Huagen, a prezentat cercetări interne despre efectele nocive ale Instagram asupra sănătății mintale ale adolescenților, împreună cu alte dezvăluiri despre deciziile controversate din cadrul companiei. La scurt timp după, Instagram a întrerupt munca la o aplicație dedicată copiilor și zeci de state au deschis o investigație asupra companiei.

Poziția Meta

Săptămâna trecută, 41 de procurori generali de stat au dat în judecată Meta pentru „trăsături dăunătoare și manipulatoare din punct de vedere psihologic” care dăunau sănătății mintale a celor mai tineri utilizatori. Potrivit The Wall Street Journal, Bejar s-a consultat cu oficialii de stat cu privire la cazul lor. Acum, el este pregătit să-și transmită public experiențele în fața Congresului.

Meta a declarat pentru The Wall Street Journal că nu este de acord cu afirmațiile lui Bejar că cercetarea bunăstării nu a fost abordată și a spus că gigantul tech a introdus mai multe actualizări de siguranță, ca urmare a muncii lui Bejar și a echipei sale.