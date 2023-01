Președintele Rusiei, ironizat de propriul popor: „Numele începe cu P şi se termină cu N, dar nu este Putin”

Comentatorii ruşi au început să glumească pe seama faptului că fondatorul grupării de mercenari Wagner este adevăratul lider al ţării. Remarca îi aparține jurnalistului Yaroslav Trofimov, corespondent al The Wall Street Journal, într-un comentariu pe Twitter al filmuleţului în care Evgheni Prigojin apare lângă foşti deţinuţi, anunţând că aceştia au fost amnistiaţi şi eliberaţi pentru că au luptat în Ucraina.

„Bucătarul lui Putin”, care a întemeiat grupul Wagner, a criticat des Ministerul rus al Apărării din cauza performanţelor sale negative din Ucraina. În schimb, Prigojin s-a lăudat că mercenarii săi sunt cea mai capabilă forţă de luptă a Rusiei.

Joi, oligarhul rus a anunţat că primii deţinuţi recrutaţi de gruparea sa militară au primit graţierea promisă, după ce au luptat timp de şase luni în Ucraina.

În filmuleț, fondatorul armatei private îndeamnă societatea rusă „să-i trateze cu cel mai mare respect” pe aceşti oameni, care au luptat timp de şase luni în schimbul libertăţii lor: „Să nu beţi prea mult, să nu vă drogaţi, să nu violaţi femei, să nu faceţi prostii”, este sfatul său pentru deținuții grațiați.

Grupul Wagner, format inițial din veterani ai forțelor armate rusești, a luptat în Libia, Siria, Republica Centrafricană și Mali, precum și în Ucraina. Înainte de declanșarea războiului, gruparea de mercenari, finanțată de Prigojin, un oligarh rus cunoscut sub numele de „bucătarul lui Putin”, exista în umbră. De când Vladimir Putin a invadat Ucraina în februarie 2022, „wagneriții” au fost în prima linie.

