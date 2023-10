Premieră medicală nedorită: primul caz de om infectat cu o ciupercă. Scenariul din ”Last of Us” ar putea deveni realitate, ce spun specialiștii

Dacă ai văzut serialul „Last of Us”, știi că „apocalipsa zombie” din producția americană este declanșată de o ciupercă ce preia controlul trupului și creierului oamenilor. Deși pare un scenariu de coșmar, dar imposibil în realitate, medicina a înregistrat în acest an primul caz de infectare umană cu o ciupercă care, de regulă, provoacă multor specii vegetale așa-numita „boală a frunzei de argint”.

Primul caz de infectare a unui om cu o ciupercă

Serialul care a cucerit lumea, „Last of Us”, realizat după un popular joc video, propune un scenariu de coșmar, o adevărată „apocalipsă zombie”. Iar totul se întâmplă din cauza infectării oamenilor cu o ciupercă, Cordyceps, ce preia controlul asupra corpului și creierului uman, transformându-i apoi în zombie cu aspect asemănător ciupercii.

Dincolo de coșmarul artistic, ne putem gândi că un asemenea scenariu este imposibil în realitate. Cu toate acestea, anul acesta a fost înregistrată o premieră medicală nedorită: primul caz de infectare a unui om cu o ciupercă, Chondrostereum purpureum, responsabilă de apariția la multe specii de plante și de arbori a „bolii frunzei de argint”.

Această boală este un adevărat blestem pentru multe plante, de la păr, la trandafiri și rododendroni. Ea devine fatală, dacă nu este tratată rapid. Dincolo de riscul de a pierde tufișurile cu trandafiri din grădină, ciuperca n-a fost niciodată considerată un pericol pentru oameni. Până în acest an.

În ceea ce cercetătorii afirmă că este primul caz de acest fel din istoria medicinii, un bărbat din India de 61 de ani – culmea, specialist în micologie, adică exact în studiul ciupercilor – a contractat, după toate probabilitățile, o formă serioasă a bolii frunzei de argint.

Scenariul din ”Last of Us” s-ar putea repeta

Un studiu de caz publicat în iunie 2023 în Medical Mycology Case Reports descrie situația pacientului care s-ar prezentat la doctori pentru o serie de simptome precum tuse, răgușeală, oboseală, dificultăți de înghițire.

O analiză cu raze X a pieptului n-a arătat nimic anormal, dar un CT a indicat un abces crescut în gâtul său, medicii analizând o probă din acesta.

După mai multe încercări nereușite de a da un diagnostic clar, probele au fost trimise la Centrul de Referință și Cercetare al Ciupercilor, instituție ce colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății.

Iar rezultatul i-a surprins chiar și specialiști. După secvențierea ADN-ului, ei au identificat ca vinovată pentru starea bărbatului ciuperca Chondrostereum purpureum.

Pacientul a negat că ar fi lucrat cu un asemenea agent patogen”, a spus echipa de medici în raportul asupra cazului, dar, fiind expert în micologie, a recunoscut că a fost în contact cu material putrezit și alte ciuperci de plante pentru mult timp, de-a lungul carierei sale de cercetare.

„Printre milioanele de ciuperci existente în natură, doar câteva sute sunt capabile să infecteze oamenii și animalele”, a explicat echipa de cercetători. „Infectarea oamenilor cauzată de agenți patogeni ai plantelor reprezintă un concept nou ce ridică serioase întrebări privind tendința acestor tipuri de infecții de a apărea la persoanele cu imunitatea compromisă. „Dacă aceste ciuperci pot scăpa fagocitozei (procesul de distrugere a agenților patogeni de către fagocitele organismului uman) și pot evita sistemul imunitar al gazdei, atunci ei se pot stabili ca patogeni umani. Aceste specii de ciuperci ce sunt capabile să crească și la 35-37 de grade Celsius pot deveni așa ceva”, au adăugat experții.

Faptul că pacientul a părut să aibă un sistem imunitar perfect funcțional, cu niciun indiciu de boli autoimune, de diabet sau HIV ori alte boli cronice, a sporit nedumerirea specialiștilor.

Dinfericire, în acest caz nu s-a repetat niciun scenariu post-apocaliptic ca în Last of Us, ci, după două dranarea regulată a ulcerației și două luni de medicație antifungică, bărbatul s-a însănătoșit și, ulterior, n-a mai prezentat niciun simptom de revenire a infectării.