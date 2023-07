EXCLUSIV Prefectul de Vâlcea, despre verificările de la azilul Bio Casanova: „Au fost găsite nereguli și în trecut”. Căminul se lauda cu fermă proprie și condiții de lux. Rude: „Este un calvar pentru cei lăsați acolo”

Azilul de bătrâni BioCasanova din Vâlcea, unde, marți, au intervenit mascații, deoarece administratorul căminului nu a permis accesul în incintă, va fi închis după ce în urma controalelor s-au descoperit mai multe nereguli. Prefectul județului Vâlcea Mihai Oprea a declarat pentru Playtech.ro că în trecut centrul a fost amendat de OPC pentru diferite abateri, însă el personal nu a primit nicio plângere. Totodată, azilul este cotat cu 2,5 stele pe google și potrivit unor recenzii postate de aparținători chiar din 2015 locul este considerat „un iad”.

Potrivit autorităților în cămin se aflau 39 de persoane internate și 6 angajați. Patronii nu au vrut să deschidă porțile autorităților pentru a-i prelua pe bătrâni, mai ales că centrul fusese verificat de autorități încă de luni.

Inspectorii au decis luni să închidă bucătăria, pentru că mâncarea nu era gătită corespunzător și era mizerie. Tot luni au dispus și închiderea a opt camere tot din cauza mizeriei. Au revenit marți, iar inspectorii au descoperit că bucătăria nu a fost închisă și nici camerele cu nereguli

Tot marți a venit decizia ca activitatea centrului să fie suspendată timp de șase luni.

S-a format o comisie de către prefect la nivelul județului pentru ca cei 39 de bătrâni care sunt acolo să fie transferați la Spitalul Județean din Vâlcea. Astfel, miercuri când au venit să-i ia pe bătrâni ușile centrului erau închise.

Întrebat dacă în trecut au fost plângeri legate de modul de funcționare al căminului prefectul a spus că:

„Eu personal nu prin instituția prefectului, nu, dar din ce am înțeles de la OPC au mai fost controale, au mai fost găsite nereguli, au fost luate măsuri De când sunt eu prefect nu a existat nicio plângere pe adresa prefecturii”, a mai punctat prefectul de Vâlcea.

Mai mult ISU Vâlcea a dat cinci amenzi: două în valoare de 5.000 de lei și trei în valoare de 2.500 lei pentru neregulile găsite.

Azilul este deținut de Constantin Dumitrescu care a declarat, marți seara, într-o intervenție la Antena3 că autoritățile vor să-i închidă căminul pe motiv că are cele mai mici prețuri din zonă.

„Au venit porniţi să îi ia. Au fost în control şi ieri, au fost în control şi azi, ieri am luat amenzi, azi am luat încă o amendă”, a spus Constantin Dumitrescu.

„Deoarece drama acestor persoane nu ne este indiferentă, după discuția cu domnul prefect, am decis să venim în sprijinul persoanelor care nu erau îngrijite corespunzător în acest azil privat și am dispus următoarele: Constituirea unui grup operativ, aflat la dispoziția prefectului județului Vâlcea, care, după o evaluare medicală a beneficiarilor serviciilor „Casanova” și, în funcție de starea de sănătate a acestora, să identifice spații pentru găzduirea lor în unitățile specializate din subordinea Consiliului Județean Vâlcea”, a spus Rădulescu.

Între timp prefectura anunță că a stabilit un plan de măsuri și un grafic pentru realocarea de urgență a beneficiarilor cazați în acest centru rezidențial în alte spații specializate, identificate la nivelul celorlalte instituții similare din județ.

Pe 8 aprilie 2016 pe YouTube a fost publicat un filmuleț cu imagini din interiorul căminului. În videoclipul de 11:52 de minute apar imagini cu facilitățile din interiorul căminului, dar și cu personalul angajat.

Căminul Bio Casanova a fost notat cu 2,5 stele pe Google și pe internet sunt mai multe recenzii negative ale unor rude care și-au internat aici bătrânii. Unele postări sunt și din 2015.

„Am să vă spun povestea noastră având o bătrână de 86 ani internată la acest cămin ca să vă feriți de acest așezământ unde bătrânii sunt în pericol: viața si demnitatea lor sunt la risc.

Am venit în primăvara cu mama mea care mergea și era bolnavă dar vorbea, mananca singura și mergea la wc. După o luna, au constatat că nu doarme noaptea și vorbește în pat, au sedat-o și într-o săptămâna a ajuns cu somnolență totală și stare de semicoma.

Când fratele s-a dus la ea, i-au spus ”din păcate e pe sfârșite” iar fratele a întrebat: de ce nu o duceți la spital? Nu au vrut să își asume răspunderea, iar noi am dus-o la spitalul județean unde au pus-o pe perfuzii și i-au salvat viața. Nu s-a mai sculat din pat de atunci și starea ei e tare dificilă.

Am dus-o la alt cămin, ni s-a spus ca a fost ”decompensată medicamentos” și că nu o să-și mai revină . Nu am reușit niciodată să vorbim cu managerul, chiar când mama era în coma, sau nici când am semnat contractul. Deci atenție, va pierdeți părinții dacă îi duceți la acest cămin”, a povestit o femeie pe pagina căminului în urmă cu 6 ani.