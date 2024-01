Povestea fascinantă a inventatorului blugilor. Levi Strauss nu a fost doar o minte luminată, ci și unul dintre cei mai importanți filantropi ai timpului său [VIDEO]

Levi Strauss, inventatorul emblematicului articol vestimentar american, blugii, s-a născut în Buttenheim, Bavaria, pe 26 februarie 1829, fiind fiul lui Hirsch Strauss și a Rebeccăi Haas Strauss.

Cum a ajuns Levi Strauss să fie cunoscut și să facă avere

La doi ani după ce tatăl său a decedat din cauza tuberculozei, în 1846, Levi și surorile sale au emigrat în New York, unde au fost întâmpinați de cei doi frați mai mari care dețineau o afacere cu mărfuri uscate en-gros numită J. Strauss Brother & Co. Levi a început rapid să învețe meseria.

Când vestea „Febrei Aurului” din California a ajuns în est, Levi s-a îndreptat spre San Francisco în 1853 pentru a face avere, deși nu a reușit mare lucru cu aurul.

Aici a înființat o afacere cu mărfuri uscate en-gros care îi purta numele și a fost reprezentantul pe coasta de vest al firmei familiei din New York. Mai târziu, Levi și-a redenumit compania Levi Strauss & Co.

În jurul anului 1872, a primit o scrisoare de la unul dintre clienții săi, Jacob Davis, un croitor din Reno, Nevada. În scrisoare, Davis a dezvăluit modul unic în care făcea pantaloni pentru clienții săi, folosind nituri la punctele de presiune pentru a-i face să dureze mai mult.

Davis dorea să patenteze această idee nouă, dar avea nevoie de un partener de afaceri pentru a o concretiza. Levi s-a entuziasmat la auzul acestei idei. Patentul a fost acordat lui Jacob Davis și companiei Levi Strauss & Co. pe 20 mai 1873, iar blugii au fost, astfel, inventați.

Levi a desfășurat și alte activități pe parcursul carierei sale. A devenit membru fondator și trezorier al San Francisco Board of Trade în 1877.

A fost director al Nevada Bank, al companiei de asigurări Liverpool, London and Globe și al San Francisco Gas and Electric Company. În 1875, împreună cu doi asociați, a achiziționat Mission and Pacific Woolen Mills.

Unul dintre cei mai mari filantropi ai epocii sale

A fost și unul dintre cei mai mari filantropi ai epocii sale. Levi a contribuit la Pacific Hebrew Orphan Asylum and Home, la Eureka Benevolent Society și la Hebrew Board of Relief.

În 1897, el a furnizat fonduri pentru douăzeci și opt de burse la University of California, Berkeley, toate încă fiind în vigoare și astăzi.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Levi era încă implicat în activitățile zilnice ale companiei. În 1890, anul în care pantalonii cu talie XX au primit numărul de lot 501®, Levi și nepoții săi au înființat oficial compania.

Levi Strauss a încetat din viață în data de 26 septembrie 1902. Averea sa se ridica la aproape 6 milioane de dolari, majoritatea fiind lăsată celor patru nepoți ai săi și altor membri ai familiei, în timp ce numeroase donații au fost făcute către fonduri și asociații locale.

Până în prezent, Levi Strauss & Co. se străduiește să se alinieze acelorași principii care i-au ghidat viața lui Levi.

