Povestea bombei nucleare pierdută de armata SUA. Când s-a petrecut incidentul, ce s-a întâmplat cu periculoasa armă

Deși pare greu de crezut, chiar și o bombă nucleară poate fi pierdută. Iar când acest lucru durează de decenii, fără ca arma să fie găsită, totul devine și mai ciudat, mai ales că pocinogul i s-a întâmplat armatei americane. Nu ar fi primul caz de „rătăcire” a unui dispozitiv militar cu un grad atât de mare de periculozitate, dar este cel mai vechi de acest fel.

Periodic, nivelul de radioactivitate din largul coastelor Insulei Tybee, statul american Georgia, face ca autoritățile să intre în alertă, astfel că acestea trimit noi echipe de căutare a unei arme nucleare ce se presupune că ar fi ascunsă la aproximativ 5-18 metri sub apa oceanului, acoperită și de straturile de nisip de pe fundul acestuia.

Povestea bombei nucleare dispărute începe la 5 februarie 1958 – deci, acum 65 de ani – când două avioane militare s-au ciocnit în aer în timpul unei misiuni de antrenament. Unul dintre ele, un bombardier strategic B-47, avea la bord o bombă termonucleară de tip Mark 15 (Mk-15).

Timp de peste două luni, scafandrii din echipele de cercetare ale aviației și marinei SUA au cercetat o suprafață de aproape 40 de kilometri pătrați în zona Wassaw Sound, un golf din Oceanul Atlantic, din apropierea localității Savannah. Bomba nucleară nu a fost găsită niciodată.

40 de ani mai târziu, un ofițer în retragere al Air Force care își împărtășise presei memoriile despre bomba pierdută pe vremea când era copil a pornit în căutarea acesteia.

„Este o moștenire a Războiului Rece. Este un caz ce arată cât de periculoase, dar și cât de haotice erau lcururile în acea perioadă ”, a spus Stephen Schwartz, autorul cărții „Atomic Audit: The Costs and Consequences of US Nuclear Weapons Since 1940”.