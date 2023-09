Poate cea mai bizară teorie a conspirației: Ce ar fi păsările, de fapt

Creatorul mișcării Bird Aren’t Real, Peter McIndoe, a vorbit recent, în cadrul unui Ted Talk, despre ceea ce este, poate, cea mai bizară teorie a conspirației, din zilele noastre.

„Trăim într-o civilizație pro-păsări, scăldată în propagandă”, a spus McIndoe, explicând că și-a dat seama că trebuie să acționeze, astfel că a mers din oraș în oraș și a pus pancarte care să explice unele lucruri publicului tot mai derutat.

„Am început să organizăm mitinguri la unele dintre cele mai malefice corporații pro-păsări din lume, începând cu Twitter, unde am adus sute de oameni pentru a protesta împotriva logo-ului pro-păsări”, a continuat el.

„Luni mai târziu, am adus 500 de oameni la sediul CNN pentru a cere o acoperire. Apoi, chiar anul trecut, am adus 2.000 de oameni în Piața Washington din New York pentru a cere primarului să elimine porumbeii din oraș”, a mai spus acesta.

Teoria conspirației care îl readuce pe Barack Obama în centrul atenției

Mișcarea Birds Aren’t Real susține că păsările au fost odată reale, dar ar fi fost înlocuite cu drone de nimeni altul decât Barack Obama, în 2001. Noile păsări robot sunt folosite pentru a monitoriza americanii, conform teoriei conspirației.

În 1963, John F. Kennedy a fost asasinat pentru că s-ar fi opus planului, mai susțin cei care propagă această teorie.

Desigur, mișcarea nu este neaparat reală, iar McIndoe nu crede în așa ceva. În realitate, se chinuie să demonstreze cam cât de ușor este să-i faci pe oameni să creadă anumite teorii.

„Comunitatea cu care am crescut a fost extrem de conservatoare și religioasă și aproape toți cei pe care îi cunoșteam credeau într-o formă de teorie a conspirației, fie că Obama era Anticristul, fie că există microcipuri în vaccinuri”, a subliniat acesta.

„Trebuie să ne gândim la circumstanțele și punctele de referință ale oamenilor, să-i vedem ca pe semenii care vor să creadă în ceva și vor să aparțină, la fel cum facem cu toții”, a încheiat el, adăugând „pentru că dacă vom continua cu abordarea actuală de a argumenta la nivel de credință, nu vom ajunge nicăieri.