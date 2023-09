Misterul asasinării lui John F. Kennedy se adâncește, după 60 de ani. Mărturisirea care schimbă totul, ce a declarat un fost agent Secret Service

La 22 noiembrie 1963, John F. Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al SUA și cel mai tânăr titular al Biroului Oval, a fost împușcat mortal în Dallas. Ancheta FBI și raportul celebrei Comisii Warren au concluzionat că a fost vorba de un singur asasin, Lee Harvey Oswald. Totuși, teoriile conspirației au răsărit în această privință, mulți fiind convinși că Oswald nu a acționat singur. La 60 de ani de la tragicul eveniment, dezvăluirea făcută de un fost agent Secret Service prezent la fața locului alimentează și mai mult suspiciunile legate de prezența unui al doilea trăgător.

Acum aproape 60 de ani, președintele SUA, John F. Kennedy (JFK) și Prima Doamnă, Jaqueline Kennedy, se aflau într-o limuzină Lincoln decapotabilă, salutând mulțimea din Dallas în timp ce mașina se afla aproape de Dealy Plaza, în centrul orașului. În același automobil se mai aflau guvernatorul Texasului, John Connally Jr. și soția sa.

La ora locală 12.30, mai multe împușcături au răsunat, sursa lor fiind Depozitul de Manuale Școlare Texas. Două dintre cele trei gloanțe trase de Lee Harvey Oswald l-au nimerit pe Kennedy, unul în gât, iar unul, total letal, în cap, în timp ce altul nu și-a atins ținta.

Cel care l-a rănit în gât l-a atins, de asemenea, și pe guvernatorul Connally, în spate. Dus la spital, JFK a murit la scurtă vreme. A fost momentul în care, conform istoricilor și analiștilor, „America și-a pierdut inocența”.

60 de ani mai târziu, Paul Landis, unul dintre agenții serviciilor secrete, aflat la doar câțiva pași de președintele John F. Kennedy în acea zi fatidică din Dallas, a mărturisit într-o carte de memorii în curs de publicare, „The Final Witness” („Martorul final”), că a luat un glonț din vehicul după ce Kennedy a fost împușcat și apoi l-a așezat pe targa cu care fostul președinte a fost transportat la spital.

Ajuns la 88 de ani, fostul agent Secret Service se îndoiește acum de „teoria glonțului unic” sau „a glonțului magic” impusă de concluziile raportului întocmit de Comisia Warren, care a anchetat asasinatul. De ce e important acest detaliu?

În raportul întocmit de Comisia Warren, în urma unei anchete desfășurate de guvern, Lee Harvey Oswald a fost identificat ca fiind singurul autor al asasinatului.

Probele balistice au contribuit la confirmarea concluziei. La scurt timp după asasinat, Oswald a fost împușcat și ucis de un personaj dubios, Jack Ruby, chiar în timp ce se afla în custodia poliției.

În același timp, s-a ajuns la concluzia că un singur glonț a trecut prin Kennedy – cel care l-a nimerit în gât – și apoi l-a lovit pe Connally, rănindu-l cumva și în spate, piept, încheietura mâinii și coapsă. Concluzia a devenit cunoscută sub numele de „teoria glonțului unic” sau „teoria glonțului magic”.

Totuși, filmările din acel moment arată că guvernatorul Connaly a reacționat cu câteva secunde mai târziu decât Kennedy la prima împușcătură, cea care s-a presupus că i-a rănit pe amândoi.

Chiar dacă acest lucru i-a nedumerit pe membrii Comisiei Warren, aceștia au tras concluzia că a fost vorba de același glonț, ce a fost descoperit ulterior pe targa lui Connally. Comisia a conchis că glonțul ar fi ieșit din trupul guvernatorului în timp ce cadrele medicale se grăbeau să-i acorde îngrijiri acestuia.

Acum, Paul Landis, vine și contrazice teoria pe care s-a bazat comisia, povestindu-și propriile amintiri legate de momentul asasinatului.

În ziua fatidică, Landis, care avea pe atunci 28 de ani, a fost însărcinat cu protejarea lui Jackie Kennedy și se afla doar cu câțiva pași în urma limuzinei cuplului prezidențial.

Partenerul său era Clint Hill, legendarul agent al Serviciului Secret care s-a urcat în spatele limuzinei în mers într-un efort zadarnic de a-l salva pe Kennedy.

În cadrul unui interviu oferit publicației New York Times, Landis a mărturisit că, după ce coloana de mașini a ajuns la spital, a zărit un glonț înfipt pe bancheta din spate a limuzinei în care stătea Kennedy, pe care l-a luat și l-a băgat în buzunar.

La puțin timp după aceea, conform spuselor sale, a fost la Urgențe împreună cu președintele Kennedy, unde a spus că a așezat glonțul pe targa acestuia, astfel încât dovezile să fie transportate cu cadavrul său. În mod ciudat, ancheta ulterioară asasinatului a considerat că proiectilul a fost găsit pe targa lui Connally.

„Totul se petrecea atât de repede. Și mi-a fost teamă că… era o probă foarte importantă, de care mi-am dat seama imediat. Și nu am vrut să dispară sau să se piardă”, a adăugat fostul agent.

Landis n-a fost audiat niciodată de Comisia Warren, iar după asasinat a suferit în șoc post-traumatic și nu a mai vrut să vorbească despre acel cumplit eveniment, cu excepția câtorva apropiați.

În mod straniu, în 2014, un fost coleg din Secret Service, de asemenea martor la asasinarea lui Kennedy, a încercat să-l descurajeze să facă afirmații publice despre tragedie.

Atunci, Landis, care crezuse tot timpul în concluziile Comisiei Warren și existența unui singur trăgător, a început să citească ce s-a scris pe această temă și comparând informațiile cu propriile lui amintiri.

„În acest moment, am început să am eu însumi dubii și nedumeriri”, a spus Landis pentru New York Times.