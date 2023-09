Planul patronilor români de a-și dubla sau tripla profiturile: metoda e garantată, de viitor

Firmele din diverse domenii de activitate încep să conștientizeze faptul că singura cale prin care se pot menține competitive și prin care-și pot crește profiturile în viitor e strâns legată de sfera tehnologică.

Cine nu prinde astăzi oportunitatea tech va pierde trenul către stabilitate financiară în viitor, iar managerii noștri încep să-și dea seama de acest lucru, motiv pentru care încep să îmbrățișeze cu ambele mâini inteligența artificială.

Firmele și-au dat seama că viitorul e doar al celor care știu cum să acționeze astăzi

Un studiu anual IBM, CEO decision-making in the age of AI, Act with intention, arată că jumătate (50%) dintre companii declară că integrează deja IA generativă în produse și servicii, iar 43% spun că o folosesc pentru decizii strategice.

Din nefericire, studiul scoate la iveală și realități mai puțin plăcute. De exemplu, numai 29% dintre echipele executive sunt de acord că au expertiza internă necesară pentru a adopta IA generativă.

De altfel, se pare că linia de date, securitatea datelor, reglementarea și conformitatea reprezintă principalele piedici semnalate în adoptarea inteligenței artificiale generative, la ora actuală.

„Suntem la începutul unei călătorii pentru a înțelege puterea, amploarea și capacitățile inteligenței artificiale generative. În mod natural, evoluțiile recente în domeniul IA i-au inspirat pe liderii de business să-și reevalueze potențialul Tech și modul în care îi poate ajuta să stimuleze creșterea afacerii. Companiile trebuie să acționeze – și rapid, dată fiind viteza cu care IA generativă ar putea fi adoptată – pentru a accelera transformarea digitală”, a declarat Cerasela Baiculescu, Country Leader IBM România și Moldova.

„IA transformă modul în care se desfășoară activitățile în departamentele de resurse umane, IT, achiziții, finanțe, servicii pentru clienți și altele. Consolidăm lanțurile noastre de aprovizionare, protejăm datele importante ale întreprinderii împotriva atacatorilor cibernetici și contribuim la oferirea unor experiențe mai bune pentru clienți în diferite industrii.

IA este un instrument puternic pentru automatizarea proceselor de afaceri și a sarcinilor de rutină, precum și pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate”, a explicat Cerasela Baiculescu, Country Leader IBM România și Moldova.