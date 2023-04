Persoanele care nu vor mai plăti impozit pe venit. Klaus Iohannis tocmai a semnat legea

Zilele trecute, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat lege care prevede scutirea de impozit pe venit, de contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii de sănătate pentru nomazii digitali care îndeplinesc condiţia de a fi prezenţi pe teritoriul României. Aceștia trebuie să stea o perioadă de 183 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive. Iată toate detaliile!

Care sunt persoanele care vor fi scutite de impozitul pe venit

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat legea care permite nomazilor digitali să fie scutiți de plata impozitului pe venit. Dacă nu știați până acum, un nomad digital este acea persoană care își câștigă venitul lucrând online, fie pentru anumite companii, fie ca freelancer, de oriunde din lume.

Conform unui sondaj realizat de Digital Nomad Index, România se află pe locul 3 în rândul țărilor cele mai atractive pentru nomazii digitali. Și asta pentru că țara noastră are o viteză crescută la internet și chirii mici.

Așadar, șeful statului a semnat actul normativ care modifică Codul fiscal, stabilind regimul fiscal aplicabil nomazilor digitali. Drept urmare, „nomazii digitali prezenţi pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat”.

Pe deasupra, nu vor fi impozabile în România veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute de persoana fizică cu statut de nomad digital din activitatea desfăşurată prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţii, la distanţă.

Beneficiile aduse de nomazii digitali României

Dianei Buzoianu, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, a mărturisit că nomazii aduc României resurse financiare importante pentru economia națională. Drept exemplu, dacă țara noastră ar atrage an de an în jur 2.000 de nomazi digitali, care ar cheltui în medie 2.000 de euro pe lună, asta ar însemna peste 50 de milioane de euro pentru economia naţională, la finalul unui an.