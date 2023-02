Pericol grav pentru românii care au permis de conducere de mulți ani: trebuie să învețe din nou să conducă?

Mulți români dețin permisul de conducere de zeci de ani, unii dintre ei de pe vremea comunismului. Acest aspect poate trece fără să prezinte vreun interes pentru noi, ca simpli cititori, dacă nu aprofundăm discuția.

Ceea ce este grav în această situație este că, de când acești oameni au obținut dreptul de a circula cu un vehicul pe drumurile publice, mașinile au fost supuse unui progres tehnologic uriaș.

Practic, mașinile din ziua de astăzi n-au nicio legătură cu mașinile pe care acești oameni au efectuat cursurile școlilor de șoferi, să spunem în anii 1990.

Despre această problemă vorbește însuși celebrul pilot Titi Aur, care trage un semnal de alarmă în acest sens.

El nu crede că modificările de ordin legislativ ale Codului Rutier ar trebui să îi îngrijoreze pe cei cu permise vechi de conducere, ci mai degrabă faptul că tehnologia de pe mașinile din anul 2023 este una foarte avansată, una despre care mulți șoferi cu experiență probabil că habar nu au.

Ai permis de 10, 20 sau 30 de ani? Habar n-ai ce pericol te paște în 2023

„Din punctul meu de vedere schimbările de Codul Rutier sunt puține, să zic neimportante din punctul acesta de vedere și oricum ele circulă din gură în gură, vezi că s-a schimbat aia, vezi că s-a schimbat aia. Ar fi util la acest sistem, dar eu cred că efectul mult mai grav este al altor schimbări.

De exemplu al progresului tehnic al mașinilor. Pentru că cei care au luat permisul în anii ’90 au făcut școala de șoferi fără sistem ABS, fără sistem ESP, fără anvelope de iarnă și de vară, fără suspensie activă, fără multe alte lucruri. Și atunci au apărut acele, să zicem legende, dar nu sunt legende, sunt lucruri reale, când cetățeanul român în anii ’90 își vindea Dacia și își cumpăra o mașină nouă, au fost cazuri celebre, să spunem, și bârfite în zona asta de cunoscători, când luau mașina și spuneau „Bă, dă să văd și eu dacă are frână” și când apăsa pe frână și simțea că îi tremură pedala, automat spuneau: „Domnule, are o problemă”. Și au fost oameni care se duceau la service și spuneau că mașina are o problemă, are frâna blocată. Și, bineînțeles cei care știau își dădeau coate și îi spuneau că are sistem ABS, adică ai apăsat-o foarte tare și ți-a transmis informația, de fapt, că una sau mai multe roți sunt la limita blocării”, explică renumitul pilot, pentru DC News.