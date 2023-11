Pensii în România, ediția 2024. Cum se schimbă formula de calcul, cum se indexează banii pensionarilor români

Legea pensiilor din România, înainte de finele acestui an, va suferi modificări semnificative, unele mai relevante decât altele. Având în vedere că o formă finală a proiectului legislativ a ajuns online la mijlocul acestei săptămâni, ne putem forma o opinie clară vizavi de ce a pregătit Guvernul pentru cei mai vulnerabili dintre români.

Legea pensiilor din România, în varianta actualizată, va introduce câteva modificări legate de modul în care se calculează pensiile. Începând cu 1 ianuarie 2024, cuantumul sumei primite în fiecare lună de către vârstnici va implica înmulțirea VPR (valoarea punctului de referință) cu numărul total de puncte realizat de persoana asigurată la sistemul public de pensii. După ultimele calcule, respectivul VPR va fi 81 de lei pe final de 2023, dar se va indexa anual cu rata inflației, la care se va adăuga și jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Indexarea se face în ianuarie, în fiecare an.

Legătura dintre pensie și VPR, câte puncte primește fiecare asigurat

VPR este raportul dintre valoarea punctului de pensie la momentul intrării în vigoare a noii Legi a Pensiilor din România și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de fosta lege. Ca referință, până de curând, acesta din urmă era egal cu 25. În ceea ce privește numărul total de puncte realizat de un pensionar, se calculează făcând suma punctajelor anuale ale omului și a numărului de puncte de stabilitate. Ca lucrurile să fie și mai complicate, punctajul anual implică un calcul de împărțire la 12 a sumelor punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Schimbarea majoră din noua lege este introducerea unui mecanism de bonusare pentru cei care au lucrat mai mult de 25 de ani, au bifat un stagiu de cotizare mai mare decât media din România definită mai sus.

Ce sunt punctele de stabilitate, cum se adaugă la pensie

Sistemul de bonusare menționat mai sus are în spate un mecanism mult mai simplu decât ai crede și, în mod aproape evident, este ancorat în vechime. Vorbim de 0,5 puncte pentru fiecare an de experiență peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și, nu în ultimul rând, 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Ca un exemplu de calcul, poți să ai în vedere situația unui român cu 26 de ani de experiență în câmpul muncii. Acesta va primi lunar 1881,5 lei, comparativ cu 1.775 de lei pentru o persoană cu stagiul de cotizare de 25 de ani. După 27 de ani de muncă sari la 1.988 lei, în timp ce 30 de ani de experiență într-un domeniu se reflectă în 2.307,5 lei lunar. La 31 de ani de muncă, saltul este până la 2.431,75 lei.

Dacă te întrebi cum va progresa punctul de pensie de la 1 ianuarie 2024, răspunsul constă într-o majorare de 13,8%.