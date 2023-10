Pe ce a cheltuit Ion Țiriac sume imense de bani: ”Mă costa mai mult decât toată echipa de fotbal”

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați români și de multe ori s-a vorbit despre posibilitatea de a intra în fotbal. Miliardarul a fost întrebat dacă nu s-a răzgândit în privința posibilității de a investi într-un club din sportul rege. Răspunsul lui nu lasă loc de interpretări.

”Investesc toţi nervii uitându-mă la fotbal”

Ion Țiriac a construit un patinoar în Otopeni și a anunțat recent că Bucureștiul va avea din nou un turneu de tenis ATP 250. Miliardarul a fost dorit și de cluburi de fotbal pentru a deveni finanțator, dar nu a fost tentat de acest lucru.

Întrebat dacă nu s-a răzgândit în privința posibilității de a investi într-un club de fotbal, Ion Țiriac a răspuns că nici nu se gândește să investească în acest sport. Miliardarul a spus că urmărește meciuri de fotbal și chiar a plătit sume imense pentru a fi prezent la unele partide, însă nu e tentat să devină finanțator pentru vreo echipă din România.

”Deja investesc toţi nervii uitându-mă la fotbal. Fotbalul la noi a devenit un sport foarte comunist. Nu contează că e alb şi negru pe teren, o dau de la unul la altul şi de la altul la unul. Nu înţeleg de ce şi îmi pare tare rău. Dacă cineva a fost chibiţ de fotbal, Ion Ţiriac se ducea pentru un singur meci peste graniţă, prin Europa, vedeam meciul şi plecam. Mă costa mai mult decât toată echipa de fotbal numai ca să îi văd. Îmi place fotbalul, îl respect foarte mult şi jinduiesc mult după un fotbal mai bun în ţara aceasta”, a spus Ion Ţiriac, pentru as.ro.

Ion Țiriac, despre preluarea echipei Dinamo

Ion Țiriac este suporter al echipei Dinamo și s-a vorbit în dese rânduri că ar putea deveni patronul clubului din Ștefan cel Mare, care se confruntă de câțiva ani cu probleme financiare. Însă, acesta a preferat să stea departe și a afirmat că nu a vrut niciodată să preia formația alb-roșie.

”Nu pot să mă bag la fotbal, este o altă meserie! Alta total. Pe care nu-l înțeleg. Și nu înțeleg cum am ajuns și la fotbal în halul ăsta, chiar nu înțeleg. Mă doare rău de tot ce se întâmplă la Dinamo! Am fost milițian, am mâncat o pâine de minister de acolo 20 de ani”, declara Ion Țiriac în aprilie 2022, pentru gsp.ro.

Citește și: Ion Țiriac face investiții masive în România. Ce planuri are miliardarul

Ironic la adresa echipei naționale

Ion Țiriac este cu ochii și pe echipa națională. La finalul lunii martie, miliardarul a criticat dur selecționata României după victoria din Andorra, scor 2-0, din preliminariile EURO 2024. Acestal i-a ironizat pe jucătorii lui Edi Iordănescu și a primit repede replica din partea FRF.

„A fost meci? Noroc că frizerul nu a putut să joace. Avea de tuns un președinte. Altfel… Am văzut 30 de minute cu pase înapoi și m-am culcat”, a spus Ion Țiriac, după jocul Andorra – România.

Citește și: Răsturnare în topul miliardarilor din România. Ce avere au acum frații Dedeman sau Ion Țiriac. Cine este mai bogat?

”Domnul Ion Țiriac are părerea lui. E bine că s-a culcat liniștit. Asta e important. Dacă se culca supărat era altceva. Îți dai seama ce dulce era somnul dacă s-a trezit să bea apă și a văzut că era 2-0 pentru noi. Ce liniștit a dormit în continuare”, a fost replica lui Mihai Stoichiță, directorului tehnic al FRF.

Ion Țiriac este al treilea cel mai bogat român şi are o avere estimată de revista Forbes la două miliarde de dolari. Publicația ”The Sun” a scris că acesta are de patru ori mai mulți bani decât Federer și de asemenea are câștuguri mai mari decât Messi și Ronaldo la un loc.