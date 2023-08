„Papers, Please”, cel mai celebru joc indie, a împlinit 10 ani și s-a vândut în 5 milioane de exemplare

„Papers, Please”, cel mai celebru joc indie, s-a vândut în 5 milioane de exemplare. Dezvoltatorul sărbătorește cu un joc web, o coloană sonoră și multe altele.

„Thrillerul distopic” surprinzător de emoționant și care dă dependență Papers, Please tocmai a împlinit zece ani și a vândut oficial cinci milioane de exemplare pe mai multe platforme în ultimul deceniu. Pentru a sărbători această etapă, dezvoltatorul Lucas Pope și compania sa 3909 LLC au lansat un joc web numit LCD, Please, care permite jucătorilor să treacă prin anumite aspecte ale titlului original.

„Papers, Please” a împlinit zece ani

Așadar, la fel ca în jocul real, LCD, vă indică să vă însărcinați cu aprobarea sau respingerea cererilor de pașaport și de tranzit. După cum sugerează și numele, stilul grafic emulează acele dispozitive portabile LCD de altădată, cum ar fi seria Nintendo Game & Watch. Sunetul este monoton, comenzile sunt simple, iar jocul creează dependență, ceea ce îl face o modalitate excelentă de a pierde accidental câteva minute în timpul zilei de lucru.

Jocul web nu este singurul mod în care dezvoltatorul sărbătorește succesul Papers, Please. Există, de asemenea, o coloană sonoră oficială, disponibilă acum pe Spotify și Apple Music, un jurnal al dezvoltatorului cu informații privilegiate care prezintă prezentarea originală a jocului și un magazin care vinde mărfuri asociate. Pentru cel din urmă, puteți lua postere, cămăși, autocolante și multe altele.

Astfel, de la lansarea inițială a jocului în 2013, Papers, Please a continuat să se lanseze pe peste 40 de platforme, potrivit dezvoltatorului. Cel mai recent, titlul a fost lansat pe dispozitivele Android și iOS anul trecut. Succesul jocului a inspirat și un scurtmetraj, care a fost bine primit și lăudat, pentru că a surprins spiritul materialului sursă. De când a făcut Papers, Please, dezvoltatorul Lucas Pope a creat mai departe jocul video Return of the Obra Dinn.