„Orașul pierdut” din adâncul oceanului nu seamănă cu nimic din ce-am văzut până acum pe Pământ FOTO

Aproape de vârful unui munte subacvatic de la vest de Mid-Atlantic Ridge, un peisaj zimțat de turnuri se ridică din întuneric. Pereții și coloanele de carbonat crem par un albastru fantomatic în lumina unui vehicul comandat de la distanță, trimis să exploreze zona. Iată misterele acestui „oraș pierdut” din adâncul oceanului.

Așadar, pe fundul oceanului, există un monolit mare de 60 de metri înălțime. Acesta este Orașul Pierdut. Descoperit de oamenii de știință în 2000, la peste 700 de metri sub suprafață, Lost City Hydrothermal Field este cel mai longeviv mediu cunoscut în ocean. Nimic altceva asemănător nu a fost găsit vreodată.

Timp de cel puțin 120.000 de ani și poate mai mult, mantaua din această parte a lumii a reacționat cu apa de mare pentru a umfla hidrogen, metan și alte gaze dizolvate în ocean. În crăpăturile gurilor de aerisire ale câmpului, hidrocarburile hrănesc comunități microbiene noi, chiar și fără prezența oxigenului.

Coșurile care aruncă gaze la temperaturi de până la 40 °C găzduiesc o mulțime de melci și crustacee. Animalele mai mari, cum ar fi crabii, creveții, aricii de mare și anghilele sunt rare, dar încă prezente. În ciuda naturii extreme a mediului, acesta pare să fie plin de viață, iar cercetătorii cred că merită atenția și protecția noastră.

