„Orașul pierdut” din adâncurile oceanului uimeşte oamenii de ştiinţă. Nu seamănă cu nimic din ce am văzut vreodată

Aproape de vârful unui munte subacvatic aflat la vest de Dorsala Atlantică se află un „oraș pierdut” în adâncurile oceanului.

Din abisuri se ridică pereți și coloane de carbonat crem care devin albăstrui în lumina unui vehicul comandat de la distanță trimis să exploreze locul. Coloanele variază în înălțime de la stive minuscule de dimensiunea ciupercilor până la un monolit înalt de 60 de metri. Acesta este ceea ce oamenii de ştiinţă au numit Orașul Pierdut.

Descoperit în 2000, la mai mult de 700 de metri adâncime, câmpul hidrotermal „Lost City” este cel mai longeviv mediu de aerisire cunoscut în ocean. Nimic altceva asemănător nu a fost găsit vreodată. Timp de cel puțin 120.000 de ani și poate mai mult, mantaua în sus din această parte a lumii a reacționat cu apa de mare pentru a arunca hidrogen, metan și alte gaze dizolvate în ocean.

În crăpăturile gurilor de aerisire ale câmpului, hidrocarburile hrănesc comunități microbiene noi chiar și fără prezența oxigenului. Coșurile care aruncă gaze la temperaturi de până la 40 °C găzduiesc o mulțime de melci și crustacee. Animalele mai mari, cum ar fi crabii, creveții, aricii de mare și anghilele sunt rare, dar încă prezente.

În ciuda naturii extreme a mediului, acesta pare să fie plin de viață, iar cercetătorii cred că merită toată atenția și protecția noastră. În timp ce alte câmpuri hidrotermale ca acesta există probabil în alte oceane ale lumii, acesta este singurul pe care vehiculele operate de la distanță l-au putut găsi până acum.

Hidrocarburile produse de gurile Orașului Pierdut nu s-au format din dioxidul de carbon atmosferic sau din lumina soarelui, ci din reacții chimice care au loc pe fundul adâncului mării. Deoarece hidrocarburile sunt elementele de bază ale vieții, acest lucru lasă deschisă posibilitatea ca viața să își aibă originea într-un habitat ca acesta, iar acest lucru nu este valabil doar în cazul planetei noastre.

Spre deosebire de gurile vulcanice subacvatice care au fost numite și ca un posibil prim habitat, ecosistemul Orașului Pierdut nu depinde de căldura magmei. Aceste guri vulcanice produc în mare parte minerale bogate în fier și sulf, în timp ce coșurile din Orașul Pierdut produc de până la 100 de ori mai mult hidrogen și metan.

Gurile de calcit din Orașul Pierdut sunt, de asemenea, mult, mult mai mari decât gurile vulcanice, ceea ce sugerează că au fost activi mai mult timp. Cel mai înalt dintre monoliți poartă numele de Poseidon, după zeul grec al mării și se întinde la peste 60 de metri înălțime.

Între timp, chiar la nord-est de turn, este o stâncă cu activitate de explozii scurte. Cercetătorii de la Universitatea din Washington descriu aici orificiile de ventilație ca „plângând” cu lichid pentru a produce „grupuri de excrescențe delicate, cu mai multe capete, care se extind spre exterior ca niște degetel mâinilor, doar că întoarse în sus”.

Din păcate, oamenii de știință nu sunt singurii atrași de acel teren neobișnuit. În 2018, a fost anunțat că Polonia a câștigat drepturile de a exploata adâncurile mării din jurul Orașului Pierdut. Deși nu există resurse prețioase care să fie dragate în câmpul termic propriu-zis, distrugerea împrejurimilor orașului ar putea avea consecințe nedorite.

Orice penaj sau deversare, declanșate de minerit, ar putea cu ușurință să cufunde habitatul remarcabil, avertizează oamenii de știință. Unii experți cer așadar ca Orașul Pierdut să fie inclus pe lista Patrimoniului Mondial, pentru a proteja minunea naturală înainte de a fi prea târziu. Timp de zeci de mii de ani, Orașul Pierdut a stat ca o dovadă a forței durabile a vieții, însă încă o dată, acțiunile omului ar putea distruge și acest lucru.

This is the Lost City, a towering ecosystem in the middle of the North Atlantic. It’s completely unique, with life found nowhere else on Earth. And if someone wanted to destroy it? There’s nothing you could do about it. No laws. No consequences. Welcome to the High Seas… pic.twitter.com/mdG5wOsr5h

— Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) August 22, 2022