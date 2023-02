Orașele din România care vor păstra toate informațiile românilor: unde ”se ține” cloud-ul guvernamental

Cloudul guvernamental este livrabilul fundamental al investițiilor în transformarea digitală a României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta 7 – Transformare Digitală, care va reuni într-o arhitectură informatică sigură și consolidată instituțiile administrației publice centrale.

Mai exact, este platforma IT care va găzdui sistemele informatice ale instituțiilor publice centrale – cea mai mare investiție în digitalizare din PNRR.

Așadar, cloud-ul guvernamental va fi susținut de patru centre de date – în București, Brașov, Sibiu și Timiș. Cheltuielile cu infrastructura sunt estimate la 2,2 miliarde de lei, fonduri PNRR.

Ce prevede cloud-ul guvernamental

Conform Ministerului Digitalizării, proiectul de HG de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” are un obiectiv clar: 30 de instituții înregimentate până în T4 2024.

Astfel, principalul indicator de realizare al investiției sunt 30 de instituții publice conectate până în T4 2024 și care utilizează pe deplin Cloud-ul Guvernamental.

În ceea ce privește finanțarea proiectului de investiții, aceasta se realizează din fonduri externe nerambursabile prin PNRR, de la bugetul de stat, prin bugetele ADR, STS și SRI, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate.

Vârful de cheltuieli este prevăzut în anul II al investiției: un miliard de lei, cu cea mai mare contribuție venind de la STS.

Referitor la consumul de energie, Centrele de Date vor funcționa cu consum energetic scăzut, asigurat de cele mai avansate soluții low power și răcire, cu respectarea parametrilor de eficiență energetică prevăzuți de documentul “2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Center Energy Efficiency”.

De asemenea, vor fi implementate tehnologii verzi de tipul panourilor fotovoltaice pentru asigurarea unei părți a alimentării cu energie electrică.

Toate ministerele și agențiile guvernamentale vor fi legate într-o singură rețea și vor fi ancorate într-o singură bază de date interoperabilă. Acest lucru se va întâmpla prin intermediul acestui cloud guvernamental, pentru care Guvernul a inclus în PNRR o finanțare de 500 milioane de euro.