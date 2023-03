Omul de știință care ar fi descoperit călătoria în timp, pentru că i-a murit tatăl: povestea incredibilă a mașinii timpului

Un om de știință care și-a pierdut tatăl și a hotărât să călătorească în 1955 pentru a-l salva.

După ce și-a pierdut tatăl iubit când avea zece ani, Ronald Mallett a citit H. G. Wells și Einstein. Ei i-au inspirat cariera eminentă de fizician teoretic și ambiția lui de-a lungul vieții de a construi o mașină a timpului.

Profesorul Ronald Mallett crede că s-a descurcat în călătoria în timp. Secretul, spune el, este în “răsucirea” conceptului spațiu-timp cu un inel de lasere rotative, pentru a face o buclă de timp care să îi permită să călătorească înapoi. Va fi nevoie de mult mai multe explicații și experimente, dar după o jumătate de secol de muncă, astrofizicianul în vârstă de 77 de ani a reușit asta.

Afirmația lui nu este atât de ridicolă pe cât ar părea. Departamente academice întregi, cum ar fi Centre for Time de la Universitatea din Sydney, sunt dedicate studierii posibilității călătoriei în timp. Massachusetts Institute of Technology (MIT) lucrează la o „mașină de inversare a timpului” pentru a detecta materia întunecată. Desigur, există încă o mulțime de fizicieni care cred că, de fapt, călătoria în timp, sau cel puțin călătoria în trecut, este imposibilă, dar nu este chiar visul științifico-fantastic care a fost cândva.

Ce l-a inspirat pe omul de știință să cerceteze acest concept

Cu toate acestea, povestea despre cum Mallett, acum profesor emerit la Universitatea din Connecticut, a ajuns în acest punct ar fi putut fi preluată direct dintr-o carte de benzi desenate. La un an după ce și-a pierdut tatăl, Boyd, la vârsta de zece ani, Mallett a luat lucrările lui H. G. Wells și a avut o epifanie: urma să-și construiască propria mașină a timpului, să călătorească înapoi în 1955 și să salveze viața tatălui său.

Mallett încă îl idolatrizează pe tatăl său și se gândește la el în fiecare zi. Fusese extrem de apropiat de Boyd, pe care îl descrie ca fiind un „om renascentist” frumos, erudit și amuzant, care ar încerca să inspire curiozitatea lui Mallett și a celor doi frați și surori ale sale.

„Când a murit, a fost ca și cum această lumină s-a stins. Am fost în stare de șoc”, spune Mallett în studiul său.

Boyd se culcase cu soția sa, Dorothy, în noaptea celei de-a 11-a aniversări a nunții și a oftat adânc. Dorothy și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Mallett s-a trezit mai târziu în acea noapte, când mama lui plângea necontrolat și i-a dat vestea că tatăl său a murit de un atac de cord.

„Nu am putut să înțeleg cum a fost posibil acest lucru. Până astăzi, îmi este greu să cred că a plecat. Chiar și după 60 de ani”, spune el.

Boyd luptase în cel de-al Doilea Război Mondial. El aducea acasă giroscoape și radiouri cu cristal. După ce familia s-a mutat într-un nou complex de apartamente din Bronx, la sfârșitul anilor 40, Boyd a început să lucreze ca reparator de televizoare.

Chiar dacă Boyd avea un trai modest, și-a răsfățat copiii și pe mama lor: „A muncit foarte, foarte mult, îi plăcea să aibă o familie și îi plăcea să se joace cu noi”, spune Mallett.

Mallett a devenit absent și s-a retras în lumea reconfortantă a cărților și a revistelor. Una dintre aceste cărți a fost The Time Machine.

„Mi-a vorbit cumva”, spune el. „Primul paragraf mi-a schimbat viața. Îmi amintesc și acum citatul: „Oamenii de știință știu foarte bine că timpul este doar un fel de spațiu și că ne putem deplasa înainte și înapoi în timp, la fel cum putem în spațiu”.

Inspirat de imaginea mașinii timpului de pe o revistă, Mallett a încercat să construiască o replică a bicicletei sale și a pieselor TV și radio ale tatălui său. Dar, desigur, nu a funcționat.

În filme, călătoria în timp este ușoară, dacă te gândești la filmele Back to the Future sau Hot Tub Time Machine. În realitate, este puțin mai complicat. Ei bine, călătoria în viitor, de fapt, este ușoară – de fapt, toți o facem acum – dar întoarcerea în timp prezintă o problemă mult mai mare.

Nedescurajat, Mallett a continuat să citească. A dat peste lucrările lui Einstein. La vârsta de 11 ani a înțeles esența că, potrivit lui Einstein, timpul nu este absolut. Mallett a raționalizat că cheia pentru a-și revedea tatăl era să înțeleagă totul din acea carte, așa că s-a dus la școală. Apoi, fără fonduri pentru a merge direct la facultate, s-a alăturat forțelor aeriene: „A fost o viață foarte, foarte solitară”, spune el.

După forțele aeriene, Mallett s-a înscris la Universitatea de Stat din Pennsylvania și a devenit unul dintre primii afro-americani care a primit un doctorat în fizică. Cu toate acestea, în ciuda succesului său academic, el nu a avut încredere să discute public despre călătoriile în timp. Erau anii 1980 și vorbirea despre asta era încă nemaiauzită în cercurile academice „serioase”. A face asta ar fi putut fi sinucidere în carieră.

Abia la mijlocul anilor ’90, când oamenii au început să vorbească despre posibilitatea călătoriei în timp, Mallett s-a simțit pregătit să fie mai deschis în ceea ce privește efortul său.

„Se pare că găurile negre care se rotesc pot crea un câmp gravitațional care ar putea duce la crearea unor bucle de timp, care vă pot permite să mergeți în trecut”, spune Mallett.

Spre deosebire de o gaură neagră normală, o gaură neagră care se rotește are două orizonturi de evenimente (suprafața care înconjoară spațiul din care radiația electromagnetică nu poate scăpa): unul interior și unul exterior. Între aceste două orizonturi de evenimente, are loc ceva numit frame dragging.

„Permiteți-mi să vă fac o analogie”, spune Mallett. „Să presupunem că ai o ceașcă de cafea în fața ta, chiar acum. Începi să amesteci cafeaua cu lingura. A început să se învârtească, nu? Asta face o gaură neagră rotativă”

Dar, continuă el, „în teoria lui Einstein, spațiul și timpul relaționează unul cu celălalt. De aceea se numește spațiu-timp. Deci, pe măsură ce gaura neagră se rotește, de fapt, va provoca o răsucire a timpului”.

Deși găurile negre sunt insuficiente în acest colț al Căii Lactee, Mallett crede că ar fi găsit o alternativă artificială într-un dispozitiv numit laser inel, care poate crea un fascicul de lumină rotativ intens și continuu – „lumina poate crea gravitație, iar dacă gravitația poate afecta timpul, atunci lumina însăși poate afecta timpul”, explică el.

Unii dintre criticii lui Mallett au obiectat că mașina sa a timpului ar trebui să fie de dimensiunea universului cunoscut, deci complet nepractică.

Deci, cât de mare ar fi mașina timpului?

„Nu știu asta încă. Chestia este că ceea ce este necesar mai întâi este să putem arăta că putem răsuci spațiul – nu timpul – răsucim spațiul cu lumină”, spune el.

Abia atunci, adaugă el, vom ști ce este necesar pentru a face restul. Tot ce a putut spune Mallett este că mașina timpului, oricât de mare, va arăta ca un cilindru de fascicule de lumină rotative.

Un astfel de efort nu ar fi, desigur, ieftin, dar este foarte puțin probabil ca vreun guvern să își investească resursele în călătoriile în timp, iar singurul miliardar suficient de nebun pentru a finanța un astfel de proiect este ocupat cu Marte și Twitter.

În plus, aici este problema. Chiar dacă inginerii inteligenți și miliardarii înțelepți ar pune în practică teoriile lui Mallett, ar permite doar călătoria înapoi în timp, până la punctul în care a fost creată bucla temporală.

Mallett spune că există un potențial enorm pe care l-ar putea avea mașina timpului pentru bunăstarea vieții de pe planeta noastră: „Să presupunem că aveam deja în funcțiune acest dispozitiv în urmă cu câțiva ani, iar acum am fi avut medicamente care puteau vindeca Covid. Imaginați-vă dacă am putea prezice cu precizie când vor avea loc cutremure sau tsunami. Deci, eu am deschis ușa posibilității. Și cred că tatăl meu ar fi fost cu adevărat mândru de asta”.