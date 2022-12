Călătoria în timp este plauzibilă: ce spune un fizician

Nimeni nu a reușit încă să călătorească în timp, dar întrebarea dacă o astfel de ispravă ar fi sau nu posibilă teoretic continuă să fascineze oamenii de știință. Călătoria în timp este fezabilă, după părerea unui fizician.

După cum arată filme precum The Terminator, Donnie Darko, Back to the Future și multe altele, deplasarea în timp creează o mulțime de probleme regulilor fundamentale ale Universului: dacă te întorci în timp și oprești părinții tăi să se întâlnească, cum poți exista pentru a te întoarce în timp?

În urmă cu câțiva ani, studentul la fizică Germain Tobar, de la Universitatea din Queensland, din Australia, a descoperit cum să calculeze, pentru a face călătoria în timp viabilă fără paradoxuri.

Călătoria în timp, fezabilă

„Dinamica clasică spune că dacă cunoașteți starea unui sistem la un anumit moment, aceasta ne poate spune întreaga istorie a sistemului”, a spus Tobar. „Cu toate acestea, teoria relativității generale a lui Einstein prezice existența buclelor în timp sau a călătoriilor în timp – unde un eveniment poate fi atât în trecut, cât și în viitorul în sine – întorcându-se teoretic studiul dinamicii”.

Ceea ce arată calculele este că conceptul spațiu-timp se poate adapta pentru a evita paradoxurile.

Pentru a folosi un exemplu de actualitate, imaginați-vă un călător în timp care călătorește în trecut, pentru a opri răspândirea unei boli – dacă misiunea a avut succes, călătorul în timp nu ar avea nicio boală la care să se întoarcă în timp pentru a o învinge. Lucrările lui Tobar au sugerat că boala va exista în continuare într-un alt mod, printr-o altă cale sau printr-o metodă diferită, înlăturând paradoxul. Orice ar fi făcut călătorul în timp, boala nu va fi oprită.

Lucrarea lui Tobar nu este ușor de cercetat pentru non-matematicieni, dar se uită la influența proceselor deterministe asupra unui număr arbitrar de regiuni din continuum-ul spațiu-timp și demonstrează modul în care ambele curbe asemănătoare timpului sunt închise. Se poate încadra în regulile liberului arbitru și fizicii clasice.

„Matematica se verifică, iar rezultatele sunt lucruri științifico-fantastice”, a spus fizicianul Fabio Costa de la Universitatea din Queensland, care a supravegheat cercetarea.

Cercetarea a abordat problema cu o altă ipoteză: călătoria în timp este posibilă, dar călătorii în timp ar fi restricționați în ceea ce au făcut, pentru a-i împiedica să creeze un paradox. În acest model, călătorii în timp au libertatea de a face ce vor, dar paradoxurile nu sunt posibile.

Deși cifrele ar putea funcționa, îndoirea spațiului și a timpului pentru a pătrunde în trecut rămâne evazivă – mașinile timpului pe care oamenii de știință le-au conceput până acum au un concept atât de abstract încât, în prezent, există doar pe post de calcule, pe o pagină.

S-ar putea să ajungem acolo într-o zi – Stephen Hawking a crezut cu siguranță că este posibil.