Cum ar putea fi fezabilă călătoria în timp și care sunt cele mai mari probleme

Timpul nu poate fi observat decât indirect pe baza entropiei generate de trecerea acestuia. Dar asta nu a împiedicat omenirea să-și dorească și să lucreze către un mijloc fezabil de a se întoarce în timp, de când cel mai vechi strămoș al nostru s-a gândit că ar schimba ceva ce a făcut în trecut. Astfel, călătoria în timp a devenit un subiect de mare interes.

„Cu siguranță se întâmplă ceva amuzant cu călătoriile în timp”, a declarat pentru Engadget dr. Paul M. Sutter, profesor de cercetare în astrofizică la Institute for Advanced Computational Science, de la Universitatea Stony Brook.

„Avem o teorie a fizicii, care este relativitatea generală – povestea gravitației noastre – care este perfect de acord cu călătoriile în ​​timp. Poți construi situații speciale care-ți permit să călătorești înapoi în timp, dar, orice altă zonă a fizicii spune, nu, nu poți călători înapoi în timp. Deci, care are dreptate?”.

Ca să răspundă acestei întrebări, o echipă de cercetători de la Universitatea din Queensland, Australia, a raportat că a conceput în mod matematic o soluție la unul dintre principalele obstacole împotriva călătoriilor în timp.

Paradoxul bunicului, așa cum este descris în „Back to the Future”, este un adevărat zid al fizicii teoretice. În esență, paradoxul bunicului susține că, dacă te-ai întoarce în timp pentru a-ți ucide propriul bunic, atunci nu te-ai fi născut niciodată, deoarece el ar fi murit deja și nu ai mai exista pe fond de lipsa reproducerii necesare.

Cât de fezabilă e călătoria în timp

Cu toate acestea, studiul Universității Queensland sugerează că universul este puțin mai flexibil decât atât. Lucrarea lor susține că, chiar dacă cineva ar trebui să se întoarcă în timp și să-și omoare bunicul, universul s-ar reorganiza în jurul evenimentului, în așa fel încât cronologia existentă să rămână valabilă, indiferent de orice acțiune a făcut călătorul în timp.

„În exemplul pacientului zero cu coronavirus, ai putea încerca să oprești infectarea pacientului zero, dar procedând astfel, vei prinde virusul și vei deveni pacient zero, sau altcineva ar face acest lucru”, a spus dr. Fabio Costa, fizician al Universității din Queensla, într-o declarație.

„Indiferent ce ai făcut, evenimentele esențiale s-ar recalibra în jurul tău. Acest lucru ar însemna că – indiferent de acțiunile tale – ar apărea pandemia, oferindu-i sinelui tău mai mic motivația de a te întoarce și a o opri. Dacă încerci să creezi un paradox, evenimentele se vor regla întotdeauna, pentru a evita orice inconsecvență. Gama de procese matematice pe care am descoperit-o arată că călătoria în timp cu voință liberă este posibilă în mod logic în universul nostru, fără niciun paradox”.

Adică, imaginează-ți dacă Marty McFly l-ar fi lăsat pe Biff să-i dea naștere tatălui său. Universul ar fi găsit automat o modalitate de a se asigura că Marty mai exista, cumva, să se întoarcă și să schimbe istoria în acest fel. El și frații săi nu ar fi dispărut din fotografie.

Asta nu înseamnă că călătoria în timp este imposibilă. Din punct de vedere tehnic, toți cei în viață sunt călători în timp, deși suntem în general limitați la o viteză mică. „A trece mai departe în viitor este de fapt absolut legitim și complet OK”, a spus Sutter. „Toată înțelegerea noastră despre fizică o permite. Tot ce trebuie să faci este să mergi repede. Poți doar să te urci într-o navă rachetă, să călătorești aproape de viteza luminii și ceasul personal intern încetinește față de restul universului. Apoi, când ai terminat, ai sărit în timp”.

Nu am putea schimba trecutul, chiar dacă am călători în timp

Și așa cum susține teoria relativității speciale a lui Einstein, mișcarea prin spațiu poate fi convertită în mișcare prin timp, dacă i se dă suficientă energie. Cu toate acestea, problema este nevoia noastră aparentă de a reconstrui termenele istorice.

Sigur, fanteziile despre oprirea lui Hitler, a lui James Earl Ray sau a oricărui alt rău istoric ar putea fi primul nostru instinct. Cu toate acestea, brutalizarea bigoților în epocile istorice respective nu este aproape la fel de ușoară cum te-ar face să crezi seria Bill and Ted.

„Motivul pentru care suntem atât de fascinați de călătoriile în timp este că nu înțelegem, timpul în sine”, a explicat Sutter. „Nu înțelegem acest lucru în fiecare zi experimentat în cantitate, această fațetă a universului nostru. Avem mai multe întrebări decât răspunsuri când vine vorba de timp și simțim că putem rezolva concludent într-un fel sau altul. Dacă călătoria în timp este permisă, înseamnă că vom învăța ceva fundamental despre natura timpului în sine”.

Omenirea a petrecut secole cercetând conceptul de călătorie în timp. Mitologia hindusă amintește de saga Mahabharata după care regele Raivata Kakudmi călătorește în Rai doar pentru a se întoarce în epoca lumii muritoare după aceea. Sau povestea populară japoneză a lui Urashima-no-ko, care a vizitat Palatul Dragonului Mării și s-a întors în lumea de la suprafață aproximativ 300 de ani mai târziu.

Profesorul de științe astrofizice de la Universitatea Princeton, J. Richard Gott III, a susținut că călătoria în timp poate fi posibilă cu ajutorul corzilor cosmice – care se întâmplă să fie infinit de lungi.

În ciuda acestor idei fantastice, suntem la cel puțin zeci de generații departe de a începe să dăm un contur călătoriei în timp

În mod similar, conceptul Tipler Cylinder. Remarcat pentru prima dată de Willem Jacob van Stockum în 1936 și redescoperit de fizicianul Frank Tipler în 1974, acesta susține că, în cazul în care un tub infinit de lung se rotea suficient de repede, ar crea un efect de tragere a cadrului, permițând călătorilor să se deplaseze înapoi în timp, dat fiind împrejurările.

Alternativ, profesorul și astrofizicianul Universității din Connecticut, Dr. Ron Mallett, oferă o opțiune de călătorie în timp, care implică inele laser rotative rapide, pentru a imita efectele dilatatoare în timp ale orizonturilor de evenimente găsite la marginile găurilor negre.

„Una dintre cele mai frustrante părți ale călătoriei în timp este că trebuie să urcăm infinit pe scara tehnologică”, explică Sutter. „De exemplu, mașina de călătorie în timp a lui Gott este permisă în matematica relativității generale, dar construiește, de fapt, un cilindru infinit de lung. Asta pur și simplu nu se va întâmpla în universul nostru, deoarece universul nostru nu este infinit de lung și nu conține o cantitate infinită de lucruri”.

„Ador explorările călătoriilor în timp în implicații și explorarea filosofică. Este atât de atrăgător pentru că nu știm de ce călătoria în trecut pare a fi interzisă”, a argumentat Sutter, „ ceea ce deschide posibilitatea ca, într-o zi, să ne dăm seama, dar atunci ar trebui să ne confruntăm cu toate aceste probleme, semnificații și răspunsuri la întrebările fundamentale despre natura timpului, voința liberă și conștiința, toate conceptele fiind frumos de explorat”.