Obligatoriu în toată România pentru pensionari, se dau minim 1250 de lei: anunțul oficial de la Guvern

Deși rata sărăciei extreme este foarte mare în România, iar foarte mulți angajați se chinuie să supraviețuiască dintr-un salariu minim care nu asigură nici pe departe un trai decent, Guvernul României a venit cu un anunț foarte important pentru pensionarii țării.

Pentru a întinde o mână de ajutor românilor care nu au muncit nicio zi în viața lor și nu făcut o treabă foarte bună în a cotiza la fondul de pensii, autoritățile române au majorat indemnizația socială și, implicit, pensia minimă garantată. Această măsură vine după ce, de la 1 ianuarie 2023, Guvernul a majorat punctul de pensie de la 1586 de lei la valoare de 1785 de lei. În plus, există promisiunea că, din 2024, valoare menționată se va majora din nou cu rata medie anuală a inflație, plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Ca referință, aceștia sunt indicatori calculați și comunicați de către Institutul Național de Statistică la fiecare început de an pentru anul calendaristic anterior.

A crescut pensia minimă garantată

Guvernul României a stabilit că pensia minimă garantată în România, suma de bani pe care o vor primi cei care nu au muncit și nu au cotizat la pensie va fi de 1125 de lei. Aceasta reprezintă indemnizația socială pentru pensionari și, mai mult decât o pensie, este o formă de ajutor social pentru persoanele care, dintr-un motiv sau altul, nu au lucrat suficient pentru atingerea celor 15 ani de activitate în câmpul muncii până la atingerea vârstei de pensionare.

Tot în această săptămână, președintele CNPP, Daniel Baciu, a venit cu câteva mențiuni importante pentru românii cu pensia peste 4500 de lei care așteaptă restituirea CASS-ului reținut ilegal, după cum a decis CCR în luna decembrie a anului trecut. ”Noi deja o parte din această Contribuție de Asigurări Sociale de Sănătate am restituit-o și în luna trecută, în luna februarie, vorbim de contribuția de sănătate pe luna ianuarie și cele patru zile din luna decembrie (…). Noi acum am așteptat noul act normativ care să reglementeze restituirea contribuției de sănătate și pentru perioada anterioară publicării în Monitorul Oficial a acestei hotărâri a Curții Constituționale (din 28 decembrie, n.r.), respectiv pe anul 2022, pe cele 12 luni”, a declarat Daniel Baciu”

„Acest lucru s-a întâmplat. Pe 17 februarie am avut deja actul normativ publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordonanța 4/2023, care reglementează foarte clar modalitatea de restituire a acestei Contribuții de Asigurări Sociale de Sănătate, astfel încât, începând cu 1 martie, chiar cu 1 martie, adică peste două zile, pensionarii deja vor primi prima tranșă de aceste Contribuții de Asigurări Sociale de Sănătate, pentru că actul normativ prevede că această restituire să se facă exact la modul cum s-a reținut, lunar, în 12 luni, astfel încât prima tranșă va fi în luna martie”, a concluzionat președintele Casei Naționale de Pensii.