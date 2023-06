EXCLUSIV Acuzații de șantaj într-o școală din România. În plină grevă, o profesoară a fost presată să încheie mediile, deși este ilegal. Ce spune Inspectoratul Școlar

Profesoara de engleză de la Colegiul tehnic din Motru, județul Gorj, spune că a fost amenințată că va fi dată afară dacă nu va încheia mediile elevilor de clasa XII-a. Directoarea unității de învățământ neagă acuzațiile, iar Catrina Mircea Ionuț, inspector școlar din Gorj, a declarat pentru Playtech.ro că la nivelul instituției nu a ajuns o astfel de informație, însă a transmis că face verificări.

Duicu Raluca, profesor de limba engleză la Liceul Tehnologic Motru, diriginte la o clasă de a XII-a, a transmis că că directorul adjunct al unității de învățământ la care lucrează ar fi făcut presiuni asupra ei să încheie mediile și să înscrie elevii din an terminal pentru examenul de atestat, asta deși ea era în grevă.

,,Am fost supusă unui șantaj, directoarea adjunctă Drăghici fiind cea care m-a sunat să închei marți mediile. Eu urcam în autocar să plec la miting. Am fost amenințată că voi rămâne fără serviciu. Nici directoarea Ruseț nu este mai departe”, a spus profesoara de engleză pentru publicația locală GorjOnline.

Cadrul didactic care lucrează de peste 20 de ani în învățământ spune că cele două directoare ar fi făcut presiuni și asupra altor profesori.

La nivelul Inspectoratului Școlar Gorj nu a ajuns până acum nicio sesizare.

La rândul său Constantin Huică, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ (USLI) Gorj, a spus pentru Playtech.ro că au fost aduse astfel de acuzații, însă până acum profesoara nu a făcut o sesizare scrisă cu privire la acest subiect.

Am vorbit la inspectorat și inspectoratul mi-a spus că ei nu au dat niciun ordin la director ca să-i pună pe profesori să încheie mediile, dacă directoarea a făcut un astfel de abuz, profesoara poate să facă o sesizare scrisă și într-o astfel de situație să vedem clar despre ce e vorba”, a declarat Constantin Huică.

Potrivit legii profesorii care au semnat pentru greva generală nu sunt obligați să pună absențe, să țină ore sau să pună note.

„Cine a semnat pentru grevă are dreptul la grevă, nu are are alte obligații nici să cheme copiii la școală, nici să predea, nici să evalueze, nici că supravegheze. Cine nu a semnat pentru grevă și nu vrea să facă grevă poate să-și cheme copiii la școală”, a precizat Simion Hăncescu, liderul FSLI, pentru Playtech.ro.