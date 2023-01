Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret de demitere a adjunctului șefului de cabinet prezidențial, Kirilo Timoșenko, Potrivit RBC, acesta şi-a publicat scrisoarea de demisie pe contul său de Telegram, într-un mesaj în care mulţumeşte liderului de la Kiev, poprului și Forțelor Armate ale Ucrainei.

Update 24 ianuarie, ora 11.14. Procurorul general adjunct al Ucrainei, Oleksi Simonenko, a fost revocat, marți, 24 ianuarie, din funcție, a transmis Kievul. În declarația prin care se anunță înlăturarea sa nu este precizat niciun motiv pentru decizie, dar se arată că a fost „conform propriei dorințe”. De asemenea, viceministrul Apărării, Viaceslav Şapovalov, care era responsabil de sprijinul logistic pentru forţele armate, a demisionat.

Știrea inițială: „Mulțumesc președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru încredere și oportunitatea de a face fapte bune în fiecare zi și în fiecare minut…Am onoarea! Pe curând. Cu stimă, Kirilo Timoşenko”, a scris acesta pe Telegram.

Kirilo Timoșenko și-a anunțat, luni, 23 ianuarie, plecarea și a înaintat o cerere de demisie președintelui Zelenski. Ukrainska Pravda notează că acesta ar putea fi înlocuit de Oleksi Kuleba, actualul guvernator al regiunii Kiev. Anterior, presa ucraineană raportase că Timoșenko urma să demisioneze împreună cu Oleh Tatarov, un alt șef adjunct de personal al lui Zelenski. Până acum, demisia lui Tatarov nu a fost confirmată.

