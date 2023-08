O minge de foc în cădere, filmată pe cer. Specialiștii au spus ce ar putea fi. Video

O minge de foc în cădere a fost filmată pe cer, în jurul miezului nopții dintre luni și marți, de oameni aflați în Melbourne, Australia. Specialiștii au spus despre ce ar putea fi vorba.

În imaginile video captate de mai multe persoane se vede clar cum mingea de foc se sparge, iar fragmentele rezultate ard la rândul lor, ceea ce înseamnă că obiectul avea dimensiuni considerabile.

Înainte ca mingea de foc să își facă apariția pe cer s-a auzit o explozie puternică. Astfel de sunete, cunoscute sub numele de bubuituri sonice, implică faptul că bucățile au supraviețuit suficient de mult timp pentru a intra în atmosfera inferioară – altfel nu ar fi fost auzite de la sol. Acesta reprezintă un indiciu că cel puțin o parte din această minge de foc a fost densă.

În plus, strălucirea mingii de foc a avut culori clar vizibile, în special portocaliu, în unele videoclipuri. Acest lucru indică faptul că obiectul nu este o rocă spațială, ci este de origine umană, cu o cantitate semnificativă de plastic sau metale ce ard – lucru familiar pentru oricine a fost la ora de chimie din liceu și a ars materiale în arzătorul Bunsen.

Prin urmare, probabil că au intrat în atmosfera terestră câteva tone de gunoi spațial – tot ceea ce oamenii au pus pe orbită și care nu mai este sub controlul nostru. Cu toate acestea, nimic nu a fost prezis pentru reintrare pe site-ul global de urmărire a deșeurilor spațiale SatView.

Potrivit unei analize preliminare efectuate de astronomul american Jonathan McDowell, mingea de foc ar fi putut fi cea de-a treia etapă a unei rachete Soyuz 2 care transporta satelitul de navigație GLONASS-K2. Aceasta a fost lansată de agenția spațială rusă Roscosmos la data de 7 august de pe cosmodromul Plesetsk, la aproximativ 800 de kilometri nord de Moscova.

Strălucirea incredibilă a mingii de foc se explică prin viteza extraordinară cu care obiectele reintră în atmosfera superioară subțire a Pământului, adică de 25.000 de kilometri pe oră sau mai mult.

Din informațiile disponibile până acum, se pare că mingea de foc a intrat în atmosferă dinspre nord-vest, traversând Victoria și ajungând în Tasmania, în sud-est, dar este prea devreme pentru ca specialiștii să poată spune care a fost traiectoria sa exactă.

Cele mai multe deșeuri spațiale nu ajung pe Pământ. Căldura incredibilă de 5.000 Kelvin sau mai mare generată de reintrarea în atmosferă arde aproape toate aceste piese. Totuși, unele blocuri de motor mai rezistente pot ajunge la sol, motiv pentru care se trimit alerte cu privire la gunoiul spațial care reintră în atmosferă, în special pentru aeronave.

