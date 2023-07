Noul trailer „Star Wars: Ahsoka” prezintă o reuniune completă din „Star Wars: Rebels”: când are premiera

Noul trailer „Star Wars: Ahsoka” prezintă o reuniune completă din „Star Wars: Rebels”. Serialul are premiera pe 23 august, cu două episoade.

Data premierei din august a foarte așteptatului serial Disney+, Star Wars: Ahsoka, se apropie cu repeziciune și există un nou trailer plin de acțiune care cu siguranță îi va încânta pe fanii seriei animate Star Wars: Rebels. Este plin cu apariții live-action ale personajelor îndrăgite de la Rebels precum Hera Syndula, Sabine Wren, Chopper, Ezra Bridger și chiar antagonistul seriei, Marele Amiral Thrawn.

Star Wars: Ahsoka se lansează pe 23 august

Serialul are aceeași cronologie a lui The Mandalorian, dar îl are în rol principal pe Ahsoka Tano, fostul ucenic al lui Anakin Skywalker. Tano (Rosario Dawson) nu a apărut niciodată în filmele prequel, dar a fost un pilon în desenele animate Star Wars: Clone Wars, înainte de a trece la Star Wars: Rebels și, în sfârșit, sezonul doi din The Mandalorian.

Trailerul este plin de apeluri la desene animate, zăbovind chiar și pe o imagine animată care a apărut în finalul seriei, în 2018. Pentru fanii de mult timp ai francizei, trailerul se mândrește cu prima apariție live a Marelui Amiral Thrawn, interpretată de Lars Mikkelsen.

Thrawn a fost principalul răufăcător din trilogia de cărți a lui Timothy Zahn, Heir to the Empire, care a urmat aventurile lui Luke Skywalker și a bandei, după evenimentele din Return of the Jedi. Cărțile respective nu sunt canonice, deoarece Luke a devenit un pustnic, dar Ahsoka pare să încorporeze anumite elemente din romane, la fel ca sezoanele recente din The Mandalorian. Mulți fani speculează că cele mai bune părți ale cărților lui Zahn vor alcătui intriga de bază a viitorului film „Filoni-verse”, un eveniment crossover cu toate personajele mai noi.

Ahsoka are premiera pe 23 august, cu două episoade care apar în același timp, înainte de a trece la tranșe săptămânale. Pe lângă Dawson și Mikkelsen, serialul îi are în distribuție pe Natasha Liu Borzizzo, Mary Elizabeth Winstead, Eman Esfandi și actorul Ray Stevenson, recent decedat.