Noile taxe pe venituri independente, lovitură cruntă pentru românii care câștigă puțin

Dacă desfășori unele activități independente din care câștigi bani, conform legii, trebuie să declari veniturile la ANAF și să plătești, de la caz la caz, contribuții și anumite impozite. Legislația în materia aceasta urmează să sufere modificări importante în perioada următoare, în contextul în care Guvernul caută resurse pentru a acoperi gaura bugetară.

E important să aducem în vedere faptul că se pregătește modificarea normelor fiscale pentru taxarea activităților independente prin înlocuirea actualelor plafoane.

Concret, se dorește să fie două praguri de 6 și 60 de salarii minime, în loc de 6, 12 și 24 la plata CASS (sănătate).

Noul Cod fiscal, mai toxic decât ne-am imaginat

Din nefericire, cel mai mult vor avea de plată românii cu venituri modeste.

Conform unor calcule Hotnews.ro, „să ne imaginăm că o persoană câștigă 7.500 lei/lună (deci 90.000 lei/an). Asta înseamnă că pe lângă impozitul pe venit (10%), va plăti și 10% CASS la întreaga sumă, adică 9.000 de lei … Altă persoană are un venit de 24.166 lei/lună (290.000 lei/an): CASS tot de 18.000 de lei”.

Rămâne de văzut care va fi forma finală a taxării veniturilor din activități independente, cert este la ora actuală că trebuie să ne așteptăm la măsuri mai dure, după cum o spun pe șleau și guvernanții, care afirmă că dacă nu acționăm acum, riscăm să intrăm în criza economică.

”Dacă nu luăm măsurile acestea, am ajunge ca în situația din 2010 (…) Am spus că dacă noi la nivel intern nu suntem în măsură să luăm aceste măsuri, atunci vom apela la ajutor extern, la FMI. În domeniul Finanțelor nu poți să te joci cu finanțele României. Chiar dacă sunt dur uneori, trebuie să spun adevărul. Am dorit să-mi dau demisia pentru că nu pot să avansez cu niciuna dintre măsurile discutate. Cu mare greutate Ministerul de Finanțe ține deficitul sub control. Vreau să spun apăsat că simulările făcut de CE pentru noi nu arată deloc bine. Deficitul bugetar ajunge la cote alarmante, ne-au spus ce ne așteaptă, suspendarea fondurilor europene, toate, și din politica de coeziune și din PNRR. Nu e o noutate. Să le suspende până intrăm în normalitate. Ticăie ceasul”, spune ministrul de Finanțe.