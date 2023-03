Noi vouchere pentru români, ajutor de la stat de până la 8000 de lei: cine primește tichetele duble de la stat în 2023

La începutul acestui an, au ajuns online detalii despre mai multe programe de ajutor social din România care se reflectă în vouchere pentru diverse categorii de români, ce pot fi folosite în scopuri cât se poate de diverse. Partea bună este că se dau aceste tichete de la stat. Partea mai puțin bună este că vin la pachet cu diverse restricții.

Cel mai nou proiect de vouchere de la stat a venit din partea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru că are în spate fonduri europene. Marcel Boloș a vorbit de curând de această inițiativă și vizează sume de 4000 de lei sub formă de vouchere, bani ce pot fi folosiți pentru repararea și renovarea locuințelor. Respectivul proiect se desfășoară însă concomitent cu unul ce vizează vouchere de 4000 de lei pentru achiziția de electrocasnice. Practic, sunt mulți români care le vor primi pe amândouă, pentru un total de până la 8000 de lei sub formă de tichete.

Vouchere de 8000 de lei pentru renovarea casei și electrocasnice noi

Trei categorii de români vor putea primi bani pentru renovarea casei și achiziția sau schimbarea de electrocasnice din categorii precum frigider, aragaz, mașină de spălat. Este important de reținut că această inițiativă se află momentan în stadiu de proiect comunicat de ministrul Boloș, fără o lege în spate. În orice caz, dacă se materializează și are mari șanse să se întâmple acest lucru, lista potențialilor beneficiari include aproximativ 220.000 de români. Banii vor ajunge la familiile cu peste cinci copii, la românii care nu pot munci și la persoanele vârstnice care trăiesc fără niciun fel de sprijin.

„Avem un pachet de servicii pe care îl oferim pentru trei categorii de beneficiari: familiile sărace cu mulți copii, persoanele vârstnice care locuiesc singure și care au vârsta peste 60 de ani şi plafonul de venit până în 2.000 lei, dar şi persoanele cu dizabilități. Este vorba de un pachet de servicii sociale care include și componenta aceasta de reparare a locuințelor, în special locuințele sociale care sunt proprietatea unităților administrativ-teritoriale, dar și proprietatea acestor categorii de beneficiari pe care le-am menționat.

Valoarea acestui voucher este de 4.000 lei pentru repararea locuințelor și, în plus, mai pot beneficia și de voucher pentru electrocasnice, pentru ceea ce înseamnă reintegrare socială, tot în valoarea de 4.000 lei. Avem o țintă de 220.000 de beneficiari pe care o avem stabilită conform programului operațional”, a anunțat ministrul Fondurilor europene, Marcel Boloş, la Antena 3 CNN.

Dincolo de partea teoretică a inițiativei, important este că Marcel Boloș crede că banii ar putea ajunge la români încă din al doilea trimestru al acestui an, care începe în aprilie.

„Noi încercăm ca mecanismul instituțional și financiar pentru ca să sprijinim categoriile acestea sărace de românii să îl avem finalizat în cursul trimestrului întâi, respectiv până la sfârșitul lunii martie și să putem începe acordarea efectivă, probabil începând cu trimestrul al 2-lea al acestui an. Trebuie să precizez faptul că este un element de noutate pentru România că aceste acest pachet de servicii sociale include și serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice care sunt imobilizate la pat.