Nintendo se pregătește să lanseze o nouă consolă: Când apare Switch 2

Înainte de lansarea mult așteptată de anul viitor.

Luna trecută, în Köln, standul public de la Nintendo Gamescom a permis celor care au tresă jucați Pikmin 4 și Super Mario Kart 8 Deluxe. Dar în culise, compania avea mai multe în mânecă.

Prezentările dezvoltatorilor pentru Switch 2 au avut loc în spatele ușilor închise, conform înțelegerii Eurogamer, partenerilor fiind prezentate demonstrații tehnice despre cât de bine este proiectat să funcționeze sistemul.

One Switch 2 demo este o versiune îmbunătățită a titlului de lansare Switch Zelda: Breath of the Wild, concepută pentru a atinge specificațiile țintă mai robuste ale Switch 2.

Totuși, pentru a fi clar – aceasta este doar o demonstrație tehnologică. Nu există nicio sugestie că jocul va fi relansat.

O nouă consolă

Nintendo încă nu a discutat public planurile pentru inevitabilul său succesor Switch, deși noul său hardware este de așteptat să se lanseze la un moment dat în 2024. Cuvântul că este acum prezentat dezvoltatorilor externi vine pe măsură ce detaliile au început să apară atunci când este posibil vezi lansarea sistemului.

Un raport recent a indicat sosirea Switch 2 pentru ultima parte a anului viitor, cu kiturile de dezvoltare acum în mâinile unor parteneri cheie. Acest lucru s-a înțeles cu ceea ce se auzise anterior, deși la momentul potrivit, înțeleg că Nintendo dorește să lanseze sistemul mai devreme, dacă este posibil.

În mod public, Nintendo a anunțat o gamă puternică de jocuri care urmează să apară pe Switch-ul actual până la finalul anului 2023 și începutul anului viitor, cu aspectul impresionant Super Mario Bros. Wonder, un remake Super Mario RPG și un nou WarioWare toate pregătite pentru a ajunge sub bradul de Crăciun.

2024 va aduce un nou joc Princess Peach și un port pentru Luigi’s Mansion 2. Mult așteptatul Metroid Prime 4, între timp, are încă o dată de lansare „TBA”.

Nintendo nu a comentat când a fost abordat pentru un răspuns de către Eurogamer.