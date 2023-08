Nintendo nu pierde timpul: când apare urmașul consolei Switch

Am putea primi în curând următoarea noua generație de consolă Nintendo după șase ani.

Se pare că Nintendo intenționează să lanseze continuarea mult dorită a Nintendo Switch în a doua jumătate a anului 2024. Surse care cunosc consola de nouă generație a editorului Zelda au spus pentru VGC că va fi portabilă, ca și Switch, dar majoritatea detaliilor sunt încă secrete.

Nintendo însuși a fost extrem de timidă în ceea ce privește viitorul hardware-ului său, deseori refuzând să intre în detalii atunci când a fost întrebat. La începutul acestei veri, de exemplu, când investitorii au întrebat dacă Switch-ul, care a apărut în 2017, se apropie de sfârșitul vieții, președintele Shuntaro Furukawa s-a concentrat pe longevitatea software-ului său în loc să sugereze că va fi înlocuit vreodată cu o altă consolă.

„Niciodată în hardware nu s-a vândut software-ul într-un asemenea ritm”, a spus el. „La fel ca Pokémon Scarlet și Violet de anul trecut și The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de anul acesta; Titlurile Nintendo Switch au vândut peste 10 milioane de unități în primele trei zile de la lansare.”

În ciuda vânzărilor de peste 125 de milioane, baza de instalare Switch și-a încetinit creșterea în ultimele 12 luni. Hardware-ul s-a chinuit, de asemenea, să țină pasul cu unele noi lansări mari, cum ar fi Xenoblade Chronicles 3 și Pokémon Scarlet and Violet, deși The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom din 2023 a arătat că actualul Switch încă poate oferi un blockbuster demn de GOTY, cu imagini frumoase și performanță bună.

Ar putea să apară Switch Pro în 2024?

Fereastra de lansare sugerată de VGC se aliniază cu un raport Nikkei de la începutul acestui an care indică o cronologie similară bazată pe negocierile actuale ale Nintendo cu furnizorii de piese. Și Nintendo a spus anterior, în timpul unui apel privind veniturile din mai, că firma nu plănuia nicio reîmprospătare semnificativă a hardware-ului înainte de sfârșitul anului fiscal 2023, în aprilie 2024.

În ciuda cât de păzită este compania, sursele spun VGC că Nintendo lucrează la o consolă care ar putea avea „un ecran LCD, în loc de OLED mai premium, pentru a reduce costurile” și care „va accepta și jocuri fizice printr-un slot pentru cartuș”, scrie VGC. Sursele nu au clarificat dacă noua potențială consolă ar fi compatibilă cu titlurile Switch, un avantaj masiv pentru toți cei care au investit în bibliotecile lor actuale de jocuri Switch.

Pe baza detaliilor date, această rundă de zvonuri Nintendo de nouă generație pare destul de diferită de ceea ce au anticipat fanii până acum. În 2021, Bloomberg a raportat că Nintendo a creat deja kituri de dezvoltare 4K Switch Pro (Nintendo a declarat public că aceste „afirmații sunt false”) și le-a distribuit anumitor dezvoltatori, ceea ce face cu siguranță enervantă perspectiva de a cumpăra o actualizare hardware cu un ecran LCD.

Indiferent la ce lucrează Nintendo, probabil că nu îl vei primi anul acesta.