Nicki Minaj va fi personaj în noul Call of Duty: când se lansează cea mai recentă parte din celebrul joc

Nicki Minaj se va alătura colegului rapper Snoop Dogg. Sezonul 5 al Call of Duty o va prezenta pe Nicki Minaj, a anunțat Activision.

Ea va apărea în Warzone și Modern Warfare 2, ca parte a „50 Years of Hip Hop Celebration” de la CoD, alături de Snoop Dogg și 21 Savage.

Alte celebrități, inclusiv Lionel Messi, Kevin Durant și Snoop Dogg au apărut în CoD în trecut. Minaj. Totuși, este „primul personaj feminin celebru din Call of Duty”, a remarcat dezvoltatorul.

Nicki Minaj va apărea în noua parte din Call of Duty ce se lansează pe 2 august

Cântăreața Nicki Minaj va apărea în sezonul 5 din celebrul joc Call of Duty. Apariția lui Minaj a fost previzualizată anul trecut într-un videoclip de pe YouTube numit Squad Up, care i-a prezentat și pe Lil Baby, Bukayo Saka și Pete Davidson – deși nu se știe dacă acești oameni vor apărea și în CoD la un moment dat.

Site-ul web pentru sezonul 5 arată, de asemenea, informații despre submașina ISO de 9 mm, pușca AN-94 și alte arme. CoD a previzualizat, de asemenea, adăugiri multiplayer, cum ar fi hărți noi pentru Livestock și Petrov Oil Rig. Între timp, Warzone 2.0 adaugă noi locații, cum ar fi Stadionul Verdansk.

De asemenea, sezonul 5 va include și o dezvăluire a viitorului Call of Duty 2023 (Call of Duty: Modern Warfare 3) – în Warzone. Sezonul 05 Call of Duty: Modern Warfare II și Call of Duty: Warzone vor fi lansate pe 2 august, la ora 9:00 PT, pe toate platformele.

De asemenea, e important de menționat că Activision a folosit o serie de tactici în lupta sa cu trișorii Call of Duty, de la a-i face să nu poată vedea ținte până la, pur și simplu, să nu mai poată folosi armele. Cea mai recentă măsură este unul dintre primii pași pe care dezvoltatorii îi fac pentru a combate hackerii Modern Warfare II și Warzone 2.0 care folosesc instrumente interzise (de exemplu, wallhacks) pentru a afla informații suplimentare și pentru a obține un avantaj nedrept față de ceilalți.