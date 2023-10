Netflix, dat în judecată pentru defăimare. Ce informație gravă a inclus gigantul într-unul dintre documentarele sale

Un judecător a decis că Netflix ar fi putut defăima un bărbat din Kentucky, pe nume Taylor Hazlewood, după ce compania de streaming a folosit imaginea lui într-un documentar despre un criminal condamnat.

Vezi și: Filmul de pe Netflix ce se află pe locul doi în lume: De ce trebuie să-l vezi cu toată familia

La începutul acestui an, Hazlewood a intentat un proces împotriva Netflix, susținând că rețeaua l-a defăimat arătându-i imaginea în documentarul The Hatchet Wielding Hitchhiker, care a fost lansat pe Netflix în ianuarie 2023.

O imagine de pe Instagram-ul lui Hazlewood care îl arată ținând o secure în mână a fost prezentată ca parte a două montaje din documentar.

Potrivit lui Hazlewood, el a postat fotografia în 2019, ca omagiu adus romanului de supraviețuire în sălbăticie scris de Gary Paulsen, Hatchet.

Vezi și: Ce vezi nou pe Netflix, în ianuarie: filme și seriale noi, dar și mai vechi

Netflix pare să fi „dat-o în bară”

Hazlewood, care nu a fost niciodată asociat cu McGillvary sau cu o crimă, susține că Netflix l-a defăimat și cere despăgubiri de un milion de dolari.

„Din cauza lipsei de diligență, domnul Hazlewood are o teamă constantă cu privire la impactul pe care filmul îl va avea asupra relațiilor sale personale și reputației sale în general”, a declarat avocatul lui Hazlewood, Angela Buchanan, pentru The New York Times.

Deși Netflix nu publică statistici individuale de vizionare pentru programele sale, serviciul de streaming avea aproape 240 de milioane de abonați în al doilea trimestru al acestui an.

Gigantul a vrut să oprească procesul

După cum explică The Hollywood Reporter, Netflix a solicitat anularea procesului, dar judecătorul districtual american David Godbey a decis săptămâna aceasta că nu va respinge cererea lui Hazlewood pentru defăimare.

Netflix susține că nu a avut nevoie de permisiunea deoarece fotografia a fost postată pe Instagram, în timp ce Hazlewood susține că fotografia a fost publicată privat.

Godbey a continuat, explicând că Hazlewood și-a pledat în mod adecvat cazul de defăimare, deoarece a îndeplinit patru criterii impuse de legea din Texas, inclusiv dovada că pârâtul „a publicat o declarație falsă” și „a defăimat reclamantul” prin acea declarație falsă.

Netflix a susținut că documentarul nu l-a acuzat în mod explicit pe Taylor Hazlewood de crimă sau de orice altă infracțiune.

„Nimic din The Hatchet Wielding Hitchhiker nu poate fi etichetat în mod rezonabil ca acuzându-l pe Hazlewood de ceva, cu atât mai puțin de o crimă specifică”, a scris un avocat al Netflix într-un dosar în instanță.

Vezi și: Netflix ar pregăti o creștere a prețurilor. Câți abonați a câștigat în ultima perioadă