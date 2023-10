Filmul de pe Netflix ce se află pe locul doi în lume: De ce trebuie să-l vezi cu toată familia

Filmul de pe Netflix care se află pe locul doi în lume ca vizualizări este pentru întreaga familie. Așadar, îl poți vedea alături de cei mici.

Joaca de-a spionii: Armageddon (2023) este un film american de comedie și de acțiune din 2023, coprodus, filmat, montat, co-compus și regizat de Robert Rodriguez, care l-a scris împreună cu fiul său, Racer Max. Este a cincea ediție din seria de filme Spy Kids. Produs de Skydance Media, Spyglass Media Group și Troublemaker Studios, filmul îi are în distribuție pe Gina Rodriguez, Zachary Levi, Connor Esterson și Everly Carganilla.

Spy Kids: Armageddon a fost lansat pe 22 septembrie 2023 de Netflix. Filmul a primit recenzii mixte de la critici.

Vezi și Filmul care a rupt topurile pe Netflix. Face în continuare furori printre români și americani

Astfel, un reboot al francizei Spy Kids a fost dezvăluit a fi în dezvoltare în ianuarie 2021, cu un film care implică un complot ce se concentrează în jurul unei familii multiculturale. Creatorul serialului Robert Rodriguez revine ca scriitor și regizor. Proiectul este o producție în joint-venture între Skydance Media, Spyglass Media Group și Double R Productions. Netflix a achiziționat drepturile de distribuție anul următor, adică în 2002, în martie, făcându-l al doilea proiect Spy Kids produs pentru platformă, în timp ce David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Racer Max (fiul lui Rodríguez) și Elizabeth Avellán (fosta soție a lui Rodríguez) s-au alăturat ca producători.

Ce spun criticii

Atunci, s-a dezvăluit că titlul este Spy Kids: Armageddon, care a fost numele original al filmului precedent, Spy Kids: All the Time in the World (2011). Producția s-a încheiat la sfârșitul lunii august în același an.

Vezi și Filmul de pe Netflix care a făcut 7 milioane de vizualizări într-o săptămână: comedia romantică unde tu alegi cum se petrece acțiunea

Pe site-ul web al agregatorului de recenzii Rotten Tomatoes, 55% din recenziile celor 33 de critici sunt pozitive, cu o evaluare medie de 5,20/10. Consensul site-ului web spune: „Spy Kids: Armageddon oferă o acțiune solidă și amuzantă pentru spectatorii mai tineri, chiar dacă începe să se simtă că această franciză a rămas fără motive pentru a continua”. Metacritic, care folosește o medie ponderată, a atribuit filmului un scor de 55 din 100, bazat pe zece critici, indicând recenzii „mixte sau medii”.