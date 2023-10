Motivul care a declanșat atacul de la Bruxelles. De ce asasinul a vrut neapărat să omoare cetățeni suedezi, înaintea unui meci de fotbal

Belgienii sunt în stare de șoc, după atacul terorist din Bruxelles, în urma căruia doi cetățeni suedezi au fost uciși, înaintea unui meci de fotbal din preliminariile Campionatului European de Fotbal. Jurnaliștii din localitate scriu că atacatorul era membru al grupării Stat Islamic și au aflat și de ce ținta lui au fost fani ai formației vizitatoare.

Orașul Bruxelles a fost scena unor momente îngrozitoare, înaintea meciului Belgia – Suedia din preliminariile Campionatului European. Două persoane au fost ucise, iar una rănită, în urma unui atac terorist. Cel care a tras a fost Abdesalem Lassoued. El a venit pe un scuter, a scos arma automată, un pistol Kalashnikov și a tras asupra unor suporteri suedezi care coborau din taxi, scriu cei de la derniere heure. A plecat în grabă, tot pe scuter, de la locul asasinatului și a pierdut un alt pistol pe care îl avea pentru situația în care Kalashnikov-ul s-ar fi blocat.

Sursa citată scrie că Abdesalem Lassoued a vrut neapărat să ucidă cetățeni suedezi. A gândit totul ca o răzbunare! Criminologul Michaël Dantinne de la Universitatea din Liège a explicat că gestul lui are legătură cu evenimentele din Suedia, unde au existat mai multe manifestări în timpul cărora fost ars Coranul. Există unele informații, neconfirmate, că ar fi avut în plan chiar să omoare un jucător din naționala Suediei. Duelul dintre cele două echipe a fost oprit la pauză.

Abdesalem Lassoued nu a fost greu de identificat. Mai mulți martori l-au văzut în timpul atacului și în plus a urcat mai multe filmulețe pe rețelele sociale în care și-a revendicat fapta și în care s-a lăudat că face parte din gruparea Statul Islamic. El a fost împușcat într-o cafenea și a murit la spital, iar ministrul de interne a declarat că arma găsită lângă cel „neutralizat” este cea cu care au uciși cei doi suedezi.

Premierul Belgiei a precizat că Abdesalem Lassoued se afla ilegal în țară după ce în anul 2019 i-a fost refuzată cererea de azil. În anul 2016, un serviciu străin l-a semnalat ca fiind un profil radicalizat, „dar era unul dintre zecile de rapoarte zilnice de acest tip” la acea vreme, a explicat ministrul justiției Vincent Van Quickenborne de ce Abdesalem Lassoued nu a fost considerat periculos.

❗️ The Brussels shooter, who killed two Swedish citizens, was shot dead in a cafe

This was reported by Belgian media. 45-year-old Abdesalem Lassoued (that is the name of the criminal) was sitting in a cafe in Schaerbeek when the police came there – the man began to resist and… pic.twitter.com/6kbyAyYjnv

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023