Momentul incredibil în care un iceberg gigantic se rupe și se răstoarnă în apropierea unor turiști

Încastrat în largul coastei Svalbard, Norvegia, imensul bloc de gheață s-a răsturnat într-un eveniment extrem de rar, în timp ce privitorii priveau temători.

Ghețarii sunt predispuși să se răstoarne pe măsură ce se desprind de „ghețarul mamă”, forma lor neregulată provocând adesea o mișcare puternică.

Oamenii de știință spun că impactul pur și simplu al acestui eveniment poate elibera atât de multă energie precum o bombă atomică și poate chiar declanșa tsunamiuri în cazurile cele mai extreme.

Rebecca Lucas Gan și Brian Gan, din Filipine, au filmat fenomenul în timpul unei excursii cu compania Silversea Cruises.

„Am auzit un zgomot puternic și, când am privit, am văzut că icebergul a început să se miște și a devenit mai mare și mai înalt pe măsură ce s-a răsturnat”, a spus femeia.

„La început, am crezut că am halucinații, pentru că nu am mai văzut niciodată așa ceva. În mod obișnuit, ghețarii nu se mișcă. Apoi ghidul nostru ne-a explicat cât de norocoși am fost să asistăm la asta, pentru că este extrem de rar”.